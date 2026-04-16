Toluca de México concreta su pase a semifinal de Copa Campeones Concacaf con doblete de portugués Paulinho

Toluca ​concretó el miércoles su pase a la semifinal de la Copa de Campeones de la ‌Concacaf tras golear ‌3-0 como visitante a LA Galaxy con un doblete del portugués Paulinho en la definición de la serie.

Los "Diablos Rojos" de Toluca, actual campeón de México, registró un marcador global de 7-2 tras su triunfo de 4-2 en el partido de ​ida.

"Feliz por los ⁠goles, pero más feliz por ganar los ‌dos partidos., Felicitar al grupo por la ⁠entrega y por el partido ⁠que hizo hoy", dijo Paulinho a la transmisión oficial.

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En el encuentro de vuelta, disputado en el estadio ⁠Dignity Health Sports Park, de Carson, ​California, Toluca se adelantó a los ‌10 minutos cuando Jesús Gallardo ‌metió el balón por el ángulo izquierdo ⁠con un colocado zurdazo desde fuera del área tras controlar un pase del argentino Franco Romero.

Paulinho anotó el segundo gol a los 58 ​minutos con ‌un potente disparo de zurda dentro del área tras controlar un pase del brasileño Helinho en una jugada de contragolpe.

Paulinho anotó su doblete a los 64 minutos ⁠cuando elevó el balón ante la salida del portero James Marcinkowski tras recibir un pase del argentino Nicolás Castro.

De esta manera, Toluca enfrentará en la semifinal a Los Ángeles FC, que el martes eliminó a Cruz Azul de México con un marcador global de ‌4-1.

Más tarde se conocerá al último semifinalista cuando se resuelva la llave entre Seattle Sounders y el mexicano Tigres UANL. El club de la Universidad Autónoma de Nuevo León ganó 2-0 el partido ‌de ida.

El vencedor de la serie jugará la semifinal ante Nashville, que el martes eliminó al mexicano América ‌con un ⁠marcador agregado de 1-0.

El ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf ​obtendrá un boleto para la Copa Intercontinental de 2026 y para el Mundial de Clubes del 2029.

Con información de Reuters