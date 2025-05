Alemania dice que Rusia tiene horas para acatar la tregua o enfrentarse a sanciones

FOTO DE ARCHIVO: El canciller alemán Friedrich Merz asiste a una reunión de "la coalición de los dispuestos" en el Palacio Mariinskyi de Kiev, Ucrania

Los países europeos empezarán a preparar nuevas sanciones contra Rusia a menos que el Kremlin empiece a acatar a finales del lunes un alto el fuego de 30 días en su guerra con Ucrania, dijo el Gobierno de Alemania.

Los militares ucranianos dijeron que Rusia había llevado a cabo decenas de ataques a lo largo del frente en el este de Ucrania el lunes, así como un asalto nocturno con más de 100 aviones no tripulados, a pesar de la propuesta de alto el fuego de Europa y Kiev.

"El reloj sigue corriendo", dijo un portavoz del Gobierno alemán en una rueda de prensa en Berlín.

"Todavía tenemos 12 horas hasta que acabe el día y si el alto el fuego no está en marcha para entonces, la parte europea (pondrá en marcha) los preparativos para las sanciones", dijo el portavoz.

Los líderes de cuatro grandes potencias europeas viajaron el sábado a Kiev y exigieron un alto el fuego incondicional de 30 días a partir del lunes. El presidente ruso Vladimir Putin, rechazando implícitamente la oferta, propuso en cambio conversaciones directas Rusia-Ucrania en Estambul que, según dijo, podrían conducir a un alto el fuego.

En un nuevo giro en el proceso de conversaciones de paz, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que viajaría en persona a Estambul, donde, según dijo, estaría esperando para reunirse con Putin.

El Kremlin no ha respondido a esta última propuesta. Putin y Zelenski no se han reunido desde diciembre de 2019, más de dos años antes de que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania, y no ocultan su desprecio mutuo.

La fuerza aérea ucraniana dijo que Ucrania fue atacada durante la noche por 108 drones de combate de largo alcance a partir de las 11 de la noche (2000 GMT), una hora antes de que entrara en vigor el alto el fuego propuesto. Los ataques de este tipo ocurrieron durante de horas, ya que los drones vuelan mucho más despacio que los misiles.

"A las 08:30 (0500 GMT), se confirmó que 55 (drones) de ataque Shahed... habían sido derribados en el este, norte, sur y centro del país", dijo, y añadió que otros 30 se habían perdido en los radares y no habían causado daños.

Una mujer resultó herida por un dron de ataque en la pequeña ciudad portuaria de Bilhorod-Dnistrovsk, en la región del mar Negro de Odesa, durante la noche, dijo el gobernador regional.

Rusia también lanzó bombas teledirigidas contra objetivos en la región nororiental de Járkov y la región septentrional de Sumy, informó la fuerza aérea, mientras que la compañía estatal de ferrocarriles ucraniana dijo que un avión no tripulado ruso alcanzó un tren de mercancías civil en el este.

"Las propuestas de tregua están siendo ignoradas, los ataques hostiles contra la infraestructura ferroviaria y el material rodante continúan", dijo la compañía ferroviaria en un comunicado en Telegram.

El conductor del tren recibió una herida de metralla en la pierna después de que el tren fuera alcanzado por un avión no tripulado, dijo. "Su vida ya no corre peligro", añadió.

MANIOBRAS DIPLOMÁTICAS

Los soldados rusos llevaron a cabo el lunes decenas de asaltos en la línea del frente oriental de Ucrania tras el inicio de la tregua propuesta, según informó un portavoz militar ucraniano.

La intensidad de los combates estaba al mismo nivel que si no hubiera alto el fuego, dijo Viktor Trehubov, portavoz de los militares en el frente oriental de Ucrania.

Tanto Rusia como Ucrania intentan demostrar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que están trabajando por su objetivo de alcanzar una paz rápida en Ucrania, al mismo tiempo que intentan que el otro parezca quien arruina sus esfuerzos.

Kiev está desesperado por conseguir más apoyo militar estadounidense del que recibió del predecesor de Trump, Joe Biden. Moscú siente la oportunidad de aliviarse de un aluvión de sanciones económicas y entablar relaciones con la mayor economía del mundo.

Mientras tanto, Europa está haciendo todo lo posible por mantener buenas relaciones con Trump a pesar de su imposición de aranceles, con la esperanza de poder persuadirle para que apoye con más fuerza la causa de Ucrania, que consideran fundamental para la seguridad del continente.

Un grupo de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, tenían previsto mantener conversaciones en Londres el lunes.

Con información de Reuters