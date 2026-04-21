Industriales de Formosa alertan crisis por la caída del consumo y preparan un reclamo en conjunto con representantes del NEA

Desde el sector industrial formoseño alertaron por las consecuencias de las políticas económicas de Javier Milei. En este sentido, el presidente de la Unión Industrial de Formosa (UIF), Jorge Antueno, las medidas de ajuste impulsadas por la gestión libertaria generaron un escenario crítico, con caída de la demanda interna, mayor presión de importaciones y un alto nivel de incertidumbre económica.

En diálogo con el portal Agenfor, el referente advirtió que el sector industrial atraviesa un panorama desolador con cierre de empresas, reducción de personal, baja de persianas y altos costos de los servicios. “La apertura desmedida de las importaciones se viene extendiendo a lo largo y ancho del país, afectando a las diferentes cadenas de valor en la Argentina. Esta es la cruda realidad”, remarcó Antueno y aseguró que se trata de una preocupación regional por lo que buscan realizar un reclamo en conjunto al Gobierno nacional.

Reunión de representantes industriales del norte

La situación de emergencia llevó a representantes industriales del norte argentino a reunirse en la provincia de Tucumán días atrás. Allí, las Uniones Industriales del Norte Grande presentaron un documento conjunto ante el Parlamento regional, en el que expresaron su preocupación por la crisis del sector y reclamaron la declaración de la emergencia industrial, al advertir que “la situación es realmente asfixiante”.

“Los resultados están a la vista y creo que tenemos que ser serios en este sentido y trabajar junto a las autoridades nacionales en una política que conduzca al desarrollo y crecimiento del país”, planteó.

En este sentido, se sostuvo que es menester que el gobierno tenga una mirada más federal “hace falta más política hacia el interior del país, atender las economías regionales y federalizar, porque se está reclamando un país más federal, justo y equitativo y, para ello, se necesita que el Gobierno nacional atienda a las provincias”. “Están entrando productos de todos lados a precios increíbles, imposibles de competir”, alertó.

Por último, Jorge Antueno destacó la política que el gobernador Gildo Insfrán lleva a cabo en la Provincia de Formosa y manifestó que “a pesar de la ausencia del Gobierno nacional, en la provincia se continúa trabajando fuertemente con los consorcios productivos y las cooperativas de ladrilleros, textiles, madereros y otros tipos”.

Emergencia industrial para el norte argentino

Con respecto al texto, elaborado por UNINOR (Uniones Industriales del Norte Grande) planteó un escenario de “marcado deterioro” en la actividad productiva, con caída de la producción, pérdida de empleo y dificultades estructurales en la región.

El documento fue suscripto por referentes industriales de las diez provincias del norte, entre ellos Jorge Antueno (Formosa), Jorge Rocchia Ferro (Tucumán), José María Cantos (Santiago del Estero), Federico Gatti (Jujuy), Juan Manzolillo (Corrientes), Juan Carlos Serrano (La Rioja), Julio Fazio (Salta), Aldo Kaston (Chaco), Roberto Farías Menéndez (Catamarca), y José Coll (Misiones).

Los industriales advirtieron que la actividad registra una caída interanual significativa y señalaron que el impacto es aún mayor en el Norte Grande, donde el cierre de empresas suele ser irreversible por la falta de diversificación económica.

“Sin industria no hay Nación. Sin industria no hay región”, concluye el documento, que también propone la creación de una comisión específica para avanzar en una ley de emergencia industrial.