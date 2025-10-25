El Louvre transfiere joyas al Banco de Francia tras el atraco, según RTL

FOTO DE ARCHIVO-Una corona de la emperatriz francesa Eugenia, que fue objetivo de los ladrones durante un atraco en el Museo del Louvre de París el 19 de octubre de 2025, pero que se les cayó durante la huida, en esta imagen de un vídeo sin fecha

25 oct (Reuters) -El Louvre transfirió algunas de sus joyas más preciadas al Banco de Francia, según la radio francesa RTL, después de que la semana pasada un audaz robo a plena luz del día puso de manifiesto la vulnerabilidad de la seguridad del famoso museo.

El traslado de algunos objetos preciosos de la galería Apollo del museo, que alberga las joyas de la corona francesa, se llevó a cabo el viernes bajo escolta de la policía secreta, dijo RTL, citando fuentes no identificadas.

El Banco de Francia, que almacena las reservas de oro del país en una enorme cámara acorazada a 27 metros bajo tierra, está a solo 500 metros del Louvre, en la orilla derecha del río Sena.

El Louvre y el Banco de Francia no respondieron de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

El 19 de octubre, los ladrones robaron ocho valiosas piezas de la colección del Louvre, valoradas en unos 102 millones de dólares, dejando al descubierto fallos de seguridad al irrumpir en el museo más visitado del mundo usando una grúa para romper una ventana del piso superior en horario de apertura.

Los ladrones escaparon en motocicletas.

La noticia del robo resonó en todo el mundo, provocando un examen de conciencia en Francia por lo que algunos consideraron una humillación nacional.

(Reportaje de Alessandro Parodi; edición en español de Javier López de Lérida)