Niño pequeño sonriente jugando con bloques de colores en el piso, representando la propuesta de juguetes de COTO para el Día de la Niñez.

Se acerca el Día de la Niñez y COTO acompaña a las familias con una propuesta única para celebrar a los más pequeños con creatividad, diversión y grandes sorpresas.

La oferta incluye desde indumentaria y calzado cómodos para el día a día hasta una gran variedad de juguetes para todas las edades: juguetes para la primera infancia, juegos de rol, juegos de mesa, bicicletas y triciclos, todo pensado para que los chicos exploren su imaginación al máximo.

Y como siempre, COTO complementa su propuesta con promociones y cuotas sin interés para que sea más fácil sorprenderlos en su día:

🎲 30% de descuento y 3 cuotas sin interés en toda la juguetería (hasta el jueves 14 de agosto).

🚲 6, 9 o 12 cuotas sin interés con diferentes bancos en productos seleccionados de juguetería y rodados (hasta el 17 de agosto).

🚴‍♀️ Bicicletas SPX seleccionadas : 12 cuotas sin interés o 25% de descuento en un pago con Comunidad COTO (hasta el jueves 14 de agosto).

🧥 50% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en camperas y chalecos (hasta el jueves 14 de agosto).

Además de estas promociones especiales, en COTO y en Coto Digital se pueden encontrar las ofertas habituales, junto con descuentos exclusivos para miembros de Comunidad COTO y muchas oportunidades más para ahorrar.

Este Día de la Niñez, regalá alegría con COTO y aprovechá sus increíbles beneficios.