Se acerca el Día de la Niñez y COTO acompaña a las familias con una propuesta única para celebrar a los más pequeños con creatividad, diversión y grandes sorpresas.
La oferta incluye desde indumentaria y calzado cómodos para el día a día hasta una gran variedad de juguetes para todas las edades: juguetes para la primera infancia, juegos de rol, juegos de mesa, bicicletas y triciclos, todo pensado para que los chicos exploren su imaginación al máximo.
Y como siempre, COTO complementa su propuesta con promociones y cuotas sin interés para que sea más fácil sorprenderlos en su día:
-
🎲 30% de descuento y 3 cuotas sin interés en toda la juguetería (hasta el jueves 14 de agosto).
-
🚲 6, 9 o 12 cuotas sin interés con diferentes bancos en productos seleccionados de juguetería y rodados (hasta el 17 de agosto).
-
🚴♀️ Bicicletas SPX seleccionadas: 12 cuotas sin interés o 25% de descuento en un pago con Comunidad COTO (hasta el jueves 14 de agosto).
-
🧥 50% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en camperas y chalecos (hasta el jueves 14 de agosto).
Además de estas promociones especiales, en COTO y en Coto Digital se pueden encontrar las ofertas habituales, junto con descuentos exclusivos para miembros de Comunidad COTO y muchas oportunidades más para ahorrar.
Este Día de la Niñez, regalá alegría con COTO y aprovechá sus increíbles beneficios.