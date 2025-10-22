Corea del Norte dispara misiles balísticos mientras Trump prepara su viaje a Asia

En una estación de ferrocarril de Seúl (Corea del Sur), varias personas observan un televisor que emite una noticia sobre el lanzamiento por Corea del Norte de un misil balístico de corto alcance hacia el mar frente a su costa oriental

22 oct (Reuters) -Corea del Norte disparó el miércoles lo que parecían ser múltiples misiles balísticos de corto alcance, según informó el ejército surcoreano, una semana antes de una reunión clave de líderes de Asia-Pacífico en Corea del Sur.

Fue el primer lanzamiento de misiles balísticos desde mayo por parte de Pionyang, que ha desafiado una prohibición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre estas armas.

También fue el primer lanzamiento de este tipo desde que Lee Jae-myung fue elegido presidente en Corea del Sur, con una plataforma de compromiso con Corea del Norte.

Se espera que Lee y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúnan en Corea del Sur la próxima semana en una cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés). También se espera que Trump se reúna con el presidente chino, Xi Jinping.

Corea del Sur detectó a primera hora del miércoles varios proyectiles que se cree que son misiles balísticos de corto alcance disparados desde una zona cercana a la capital norcoreana, Pionyang, en dirección noreste, informó su Estado Mayor Conjunto en un comunicado.

TRUMP VISITARÁ COREA DEL SUR

Lee y Trump han discutido la idea de intentar reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, cuando el presidente estadounidense visite el Sur, pero Pionyang no ha respondido públicamente a la idea.

Responsables estadounidenses consideraron, pero nunca confirmaron, un viaje a la zona desmilitarizada de Corea (DMZ, por sus siglas en inglés) que separa las dos Coreas, según una persona familiarizada con las discusiones.

Corea del Sur ha suspendido las visitas a la área de seguridad conjunta (JSA, por sus siglas en inglés) en la aldea fronteriza intercoreana de Panmunjom hasta principios de noviembre, pero no ha confirmado ningún plan para una reunión con Kim.

Con información de Reuters