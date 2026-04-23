Corea del Norte y Rusia inaugurarán pronto un nuevo puente por carretera, según la KCNA

FOTO DE ARCHIVO: Altos cargos asisten a la ceremonia de colocación de la primera piedra de un nuevo puente vial que cruza el río Tumen y que unirá Corea del Norte con Rusia en el municipio de Rason, Corea del Norte

Corea del Norte y Rusia pretenden inaugurar lo antes posible un puente por carretera que conecte ambos países a través ‌del río Tumen, según informó ‌el jueves la agencia estatal norcoreana KCNA, en un momento en que los países vecinos estrechan sus lazos.

El proyecto, que comenzó hace aproximadamente un año, es "una iniciativa importante" para impulsar la cooperación bilateral, incluyendo el turismo, el comercio y la circulación de personas, según la KCNA.

La construcción del puente de 850 metros, que conectará con la red ​de autopistas de Rusia, ⁠se acordó durante una visita del presidente Vladimir Putin a Corea ‌del Norte en 2024.

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Rusia y Corea del Norte celebraron ⁠el martes una ceremonia para conmemorar la ⁠unión del puente, según informó The Moscow Times.

Se está construyendo cerca del actual "Puente de la Amistad", un puente ferroviario que entró en servicio ⁠en 1959 tras la Guerra de Corea.

La KCNA afirmó que pronto ​se celebraría una ceremonia de inauguración, sin especificar ‌una fecha. La embajada rusa en ‌Pionyang escribió en Telegram que el puente estaría terminado el ⁠19 de junio.

Oleg Kozhemyako, gobernador de la región de Primorsky, en el Lejano Oriente ruso, escribió en Telegram que el puente aumentaría el comercio y ampliaría los lazos culturales y turísticos. Afirmó que reduciría ​la distancia entre ‌Vladivostok y la ciudad fronteriza de Rason a 320 kilómetros y que el paso tendría capacidad para dar cabida a hasta 300 vehículos al día.

La noticia se dio a conocer mientras varias delegaciones rusas visitaban Corea del Norte esta semana.

El ⁠ministro del Interior ruso, Vladimir Kolokoltsev, se reunió el miércoles con Jo Yong Won, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte, en lo que la KCNA describió como un "ambiente favorable".

El martes, el ministro de Sanidad ruso, Mijaíl Murashko, visitó la ciudad norcoreana de Wonsan para asistir a una ceremonia de celebración de la construcción de ‌un hospital que simboliza la "amistad" entre ambos países, según informó la KCNA.

Rusia y Corea del Norte firmaron en 2024 un "tratado de asociación estratégica integral" durante la visita de Putin a Pionyang.

El pacto incluye una cláusula de defensa mutua, y Corea del Norte ha enviado miles de soldados a luchar ‌junto al ejército ruso en la región de Kursk, al oeste de Rusia, tras una gran incursión ucraniana.

China también ha estado tratando de reforzar las ‌infraestructuras transfronterizas y ⁠restablecer los lazos con Corea del Norte, y el mes pasado se reanudó el primer servicio de tren de ​pasajeros entre ambos países tras una pausa de seis años.

Con información de Reuters