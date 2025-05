Con vista al desarrollo: Quintela mostró en Rusia y China el potencial riojano para inversiones estratégicas

Con el regreso del gobernador Ricardo Quintela al país, funcionarios y funcionarias del Gobierno de La Rioja ofrecieron este martes una conferencia de prensa en la que resumieron los resultados de la intensa gira institucional y empresarial realizada en Rusia y China. El eje de la misión internacional fue abrir nuevos mercados, atraer inversiones extranjeras y consolidar la estrategia provincial de crecimiento en sectores clave como la minería, la energía y la producción de alimentos.

Durante el encuentro con medios locales, el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, explicó que se trató de una gira estratégica donde “se tomó la decisión de avanzar en lo que ya se venía trabajando y también en nuevas oportunidades”, articulando tanto con actores estatales como con el sector privado. “El contexto global nos ofrece nuevas oportunidades. Productos como la uva, las pasas y el vino que antes eran provistos por otros países, hoy encuentran en La Rioja una posibilidad concreta de exportación”, señaló.

Bazán subrayó especialmente los convenios firmados con empresas rusas y chinas. En el caso de China, remarcó la firma de un convenio con la empresa Hainan Trailblazer New Material Technology Co. Ltd., que ya tiene representantes en Argentina y proyecta iniciar tareas de exploración minera junto a EMSE. También se abrieron posibilidades concretas para el desarrollo del Parque Eólico Arauco, con empresas interesadas en proyectos de energía renovable.

A esto se sumaron reuniones con firmas como CMP Lithium, Sinoma International Engineering Co. LTD y Guangzhou Jianli Industrial Co. LTD, y con la Corporación Estatal Rostec, uno de los conglomerados industriales más grandes de Rusia.

Por su parte, la diputada nacional Gabriela Pedrali puso en valor la decisión política de sostener vínculos internacionales en un contexto en que el Gobierno nacional decidió distanciarse de Rusia y China. “La Rioja asume un rol activo en política exterior. Mientras la Nación se aleja, nosotros decidimos avanzar porque el desarrollo de nuestra gente no puede esperar”, expresó.

Pedrali también destacó la recepción oficial en las embajadas de ambos países y la visita a la Duma Estatal, donde se compartieron experiencias legislativas. “Las y los diputados tenemos hoy un nuevo rol en política exterior. No se trata solo de diplomacia institucional, sino de estrechar vínculos entre pueblos y empresas”, sostuvo.

El paso de Quintela por China y Rusia

En su paso por Rusia, el primer mandatario riojano mantuvo un encuentro estratégico con la Cámara de Comercio e Industria de Rusia, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades comerciales para el sector privado riojano. Durante el encuentro, el mandatario provincial expuso las capacidades productivas de la provincia y presentó proyectos estratégicos en desarrollo vinculados a los recursos naturales de la región.

El Gobernador riojano destacó la importancia de que La Rioja sea conocida internacionalmente, sobre todo en tierras rusas, en gran medida por las riquezas naturales que tiene la provincia, y que muchas de ellas tienen un profundo desarrollo y crecimiento. "Queremos que sepan que La Rioja existe, que es una provincia importante, que tiene muchas riquezas que no están explotadas, pero están desarrolladas", expresó Quintela en su cuenta personal X (ex Twitter).

Posteriormente visitó China, donde mantuvo un encuentro clave con autoridades de la provincia de Hainan, en la República Popular China, con el objetivo de afianzar vínculos institucionales y promover futuras alianzas en áreas estratégicas como el comercio, la educación, la tecnología y la inversión energética.

La reunión fue encabezada por el vicegobernador de Hainan, Li Feng, y contó con la participación de destacados funcionarios provinciales chinos, representantes del sector energético y tecnológico, así como integrantes de la delegación riojana. Durante el encuentro, ambas partes presentaron las características y potencialidades de sus territorios, expresando una firme voluntad de avanzar hacia una cooperación bilateral sostenida.

El gobernador Quintela valoró la posibilidad de profundizar los vínculos bilaterales y avanzar en proyectos de cooperación que incluyan transferencia tecnológica, inversión directa y formación de recursos humanos. “Estas reuniones nos permiten pensar en una provincia integrada al mundo, con más empleo, innovación y desarrollo productivo”, afirmó en sus redes sociales.