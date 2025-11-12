Para garantizar la aplicación total, se capacitó a abogados del Estado en la nueva Constitución provincial

La Escuela de Abogados del Estado de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de Formosa llevó adelante este martes una disertación sobre la nueva Constitución provincial, en el marco del XXVIII Encuentro del Ciclo de Capacitación y Desarrollo Profesional. La actividad se desarrolló en el Galpón “G” del Paseo Costanero, con la presencia de funcionarios, profesionales del derecho y asesores del Estado.

La jornada estuvo a cargo de la diputada nacional electa Graciela de la Rosa y del rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), Adrián Muracciole, ambos exconvencionales constituyentes que integraron la Asamblea encargada de reformar la Carta Magna sancionada el pasado 5 de septiembre.

En diálogo con Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), la secretaria legal y técnica, Grisel Insfrán, destacó que la nueva constitución es “un tema trascendente para la provincia”, y afirmó que hay que conocerla para "aplicarla en la tarea diaria todos los asesores del Estado, ese es el objetivo de este encuentro”.

Una capacitación para garantizar los derechos de los formoseños

La funcionaria afirmó que como profesionales de las leyes hay que "poner el foco en la capacitación permanente para elevar los niveles de desempeño, para estar acordes con esta nueva Constitución y los principios rectores que ella nos deja como la Constitución más moderna del país”.

Grisel Insfrán detalló que los espacios formativos de la Escuela de Abogados del Estado será permanente y gratuita para la administración pública, y que si bien se realizaba de forma virtual, esta oportunidad del "encuentro presencial marca también el festejo del Día del Abogado del Estado, que se celebró el 7 de noviembre pasado”.

“Los ciclos nunca terminan, permanentemente se capacita online", aseguró la secretaria y anticipó que "este es el cierre de este 2025, pero se continuará con temas que tienen que ver profundamente del estudio específico de la Constitución durante todo el próximo 2026”.

La importancia de la nueva Constitución

Por su parte, el exconvencional constituyente Muracciole recordó la sanción de la nueva Carta Magna el 5 de septiembre y explicó los lineamientos seguidos para la profunda reforma constitucional. El proceso implicó la modificación, incorporación o reemplazo de 88 artículos de la constitución anterior, que constaba de 189 artículos, lo que dio como resultado un texto actual de 220 artículos.

Muracciole destacó la importancia de compartir con los abogados del Estado las principales modificaciones, sus fuentes de inspiración y la "hermosa experiencia" del trabajo realizado, lo que asegura que la nueva ley fundamental es una "Constitución moderna" y, a su criterio, "sin duda la mejor Constitución de la República Argentina".

El convencional detalló las transformaciones estructurales de la nueva Carta Magna, que incrementó sus secciones de cinco a diez partes y de 27 a 31 capítulos. Esta expansión se debió a la incorporación de regímenes fundamentales que no estaban explícitamente detallados o estaban combinados previamente, como el régimen ambiental y el régimen de ciencia y tecnología.

Además, se amplió el régimen social y se desglosó el régimen económico y financiero en varios apartados específicos, que incluye el de educación, salud, desarrollo humano, y régimen económico y productivo, tributario y financiero, y dotó a los articulados de una nueva conexión.