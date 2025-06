Senado de Estados Unidos sigue adelante con la rebaja fiscal de Trump, analistas elevan su precio

Republicanos luchan por aprobar el amplio proyecto de ley de gastos e impuestos del presidente estadounidense Donald Trump, en Washington

La versión del Senado estadounidense del proyecto de ley de recorte de impuestos y gastos del presidente Donald Trump añadirá 3,3 billones de dólares a la deuda de la nación, unos 800.000 millones de dólares más que la versión aprobada el mes pasado por la Cámara, dijo un analista no partidista el domingo.

La Oficina del Presupuesto del Congreso (CBO) emitió su estimación del impacto del proyecto de ley en la deuda federal de 36,2 billones de dólares, mientras los republicanos del Senado trataban de sacar adelante el proyecto de ley en una maratoniana sesión de fin de semana.

Los republicanos, que llevan mucho tiempo expresando su preocupación por el creciente déficit y la deuda de Estados Unidos, han rechazado la metodología empleada desde hace tiempo por la CBO para calcular el costo de la legislación.

Sin embargo, los demócratas esperan que la última y alarmante cifra avive la suficiente ansiedad entre los conservadores de mentalidad fiscal como para que se opongan a su partido, que controla ambas cámaras del Congreso.

El Senado aprobó por escaso margen el proyecto de ley de recorte de impuestos, inmigración, fronteras y gasto militar en una votación de procedimiento a última hora del sábado, votando 51-49 para abrir el debate sobre el megaproyecto de 940 páginas.

Trump aclamó en las redes sociales la votación del sábado como una "gran victoria" para su "gran, grande y hermoso proyecto de ley".

En una ilustración de la profundidad de la división dentro del Partido Republicano sobre el proyecto de ley, el senador Thom Tillis dijo que no se presentaría a la reelección el próximo año, después de que Trump amenazara con respaldar a un aspirante a las primarias en represalia por el voto de Tillis el sábado por la noche en contra del proyecto de ley.

El escaño de Tillis en Carolina del Norte es uno de los pocos escaños republicanos en el Senado que se consideran vulnerables en las elecciones de mitad de mandato del próximo año. Fue uno de los dos republicanos que votaron en contra el sábado.

Trump quiere que el proyecto de ley se apruebe antes de la festividad del 4 de julio, Día de la Independencia. Mientras que ese plazo es uno de elección, los legisladores se enfrentarán a un plazo mucho más grave a finales de este verano, cuando deben elevar el techo de la deuda autoimpuesta de la nación o arriesgarse a un incumplimiento devastador de 36,2 billones de dólares en deuda.

"Vamos a asegurarnos de que los trabajadores puedan conservar más de su dinero", declaró el domingo la senadora Katie Britt, republicana por Alabama, en el programa State of the Union de la CNN.

GOLPES A LAS PRESTACIONES

El senador demócrata por Virginia, Mark Warner, dijo que esta legislación pasaría factura a los republicanos si se aprueba, y pronosticó que 16 millones de estadounidenses perderían su seguro médico.

"Muchos de mis amigos republicanos saben... que están caminando por la cornisa en esto y veremos si aquellos que han expresado una consternación silenciosa realmente tendrán el coraje de sus convicciones", dijo Warner a CBS News.

La legislación ha sido el único centro de atención de una sesión maratoniana de fin de semana en el Congreso marcada por el drama político, la división y los largos retrasos, ya que los demócratas intentan ralentizar el camino de la legislación hacia su aprobación.

El principal demócrata del Senado, Chuck Schumer, pidió que se leyera todo el texto de la ley en el pleno del Senado, un proceso que comenzó antes de la medianoche del sábado y se prolongó hasta bien entrada la tarde del domingo. A continuación, los legisladores iniciarán hasta 20 horas de debate sobre la legislación.

A continuación se celebrará una sesión de enmiendas antes de que el Senado vote. Los legisladores dijeron que esperaban completar el trabajo sobre el proyecto de ley el lunes.

El senador Rand Paul de Kentucky, el otro republicano que votó "no", se opuso a la legislación porque elevaría el límite de endeudamiento federal en 5 billones de dólares adicionales.

"¿Votó Rand Paul 'NO' otra vez esta noche? ¿Qué le pasa a este tipo?", dijo Trump en las redes sociales.

El megaproyecto de ley extendería los recortes de impuestos de 2017 que fueron el principal logro legislativo de Trump durante su primer mandato, reduciría otros impuestos e impulsaría el gasto en el ejército y la seguridad fronteriza.

El representante Michael McCaul, sin embargo, advirtió que los compañeros republicanos que no respalden a Trump en el proyecto de ley podrían enfrentarse a la venganza de los votantes.

"Saben que sus puestos de trabajo están en riesgo. No solo por el presidente, sino por los votantes, el pueblo estadounidense. Nuestra base en casa no nos reelegirá si votamos no a esto", dijo McCaul también a CBS News.

Los republicanos del Senado, que rechazan estimaciones de la CBO sobre el costo de la legislación, están decididos a utilizar un método de cálculo alternativo que no tenga en cuenta la ampliación de los recortes fiscales de 2017. Expertos fiscales externos, como Andrew Lautz, del think tank no partidista Bipartisan Policy Center, lo califican de "truco de magia".

Usando este método de cálculo, el proyecto de presupuesto de los republicanos del Senado parece costar sustancialmente menos y parece ahorrar 500.000 millones de dólares, según el análisis del BPC.

Si el Senado aprueba el proyecto de ley, volverá a la Cámara de Representantes para su aprobación final antes de que Trump pueda firmarlo como ley. La Cámara aprobó su versión del proyecto de ley el mes pasado.

(Redacción de Phil Stewart; edición de Scott Malone y Chris Reese. Editado en español por Natalia Ramos)