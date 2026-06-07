Congreso de Bolivia aprueba ley de estado de excepción tras semanas de protestas

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dice que es necesario el diálogo mientras las tropas despejan los bloqueos de carreteras

El Congreso boliviano aprobó el domingo la Ley de Regulación de ‌Estados de Excepción, una ‌norma impulsada por el presidente Rodrigo Paz que establece un marco legal específico para la aplicación de medidas extraordinarias ante conflictos internos, desastres naturales o amenazas a la seguridad del Estado.

La iniciativa fue sancionada ​en la ⁠madrugada por la Cámara de Diputados tras ‌ser aprobada en el Senado ⁠y será remitida al Ejecutivo ⁠para su promulgación. Esto ocurre en medio de más de un mes de bloqueos de ⁠carreteras, enfrentamientos y problemas de abastecimiento ​que afectan a varias regiones ‌del país.

La norma no ‌implica una declaratoria inmediata del estado ⁠de excepción, pero otorga al Gobierno los instrumentos legales para activarlo mediante decreto supremo, el que luego deberá ser remitido ​al Congreso, ‌que tendrá un plazo de 72 horas para aprobarlo o rechazarlo.

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Uno de los aspectos más relevantes de la ley es que regula la participación ⁠de las Fuerzas Armadas en situaciones de conmoción interna, permitiendo su intervención para apoyar a la Policía Boliviana cuando ésta sea superada, así como para proteger infraestructura estratégica, garantizar corredores humanitarios y resguardar el abastecimiento de bienes ‌básicos.

El conflicto comenzó con una huelga de trabajadores en mayo, que se intensificó hasta incluir bloqueos de carreteras y el corte de acceso a las ciudades de La Paz ‌y El Alto, donde viven unos 2 millones de personas.

Los manifestantes, entre los que se encuentran ‌sindicatos y ⁠grupos leales al expresidente izquierdista Evo Morales, exigen al Gobierno de ​Paz que revierta las medidas de austeridad y aborde el aumento del costo de vida.

Con información de Reuters