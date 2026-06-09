Condenan a muerte a un coronel congoleño por el asesinato de dos expertos de la ONU

FOTO DE ARCHIVO. Una vista aérea muestra las afueras de la ciudad de Mbuji Mayi en la provincia de Kasai Oriental en República Democrática del Congo

​Un tribunal militar congoleño ha condenado a muerte a un coronel del ejército por participar en una conspiración para asesinar a dos expertos de ‌la ONU en el centro de ‌República Democrática del Congo hace casi una década, un caso que sigue planteando dudas sobre la implicación del Estado.

En su primer juicio en 2022, el coronel Jean de Dieu Mambweni fue condenado a 10 años de prisión por no prestar auxilio a personas en peligro y desobedecer órdenes. La fiscalía militar apeló, alegando que su responsabilidad era mayor.

El Tribunal Militar Superior de Kinsasa se mostró de acuerdo ​y el viernes declaró ⁠culpable a Mambweni del crimen de guerra de asesinato por orquestar activamente los ‌homicidios, y lo condenó a muerte, según una sentencia a la ⁠que han tenido acceso Reuters y la hermana ⁠de una de las víctimas.

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República Democrática del Congo (RDC) no ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 2003, lo que significa que en la práctica la sentencia se ⁠convertirá en cadena perpetua.

Los expertos de la ONU Zaida Catalán, de origen ​sueco-chileno, y Michael Sharp, estadounidense, investigaban los asesinatos en masa ‌en la región de Kasai cuando combatientes ‌de la milicia Kamuina Nsapu los detuvieron el 12 de marzo de 2017 ⁠en un puente cerca de la aldea de Moyo-Musila. Los llevaron al bosque y los mataron a disparos. Sus cuerpos fueron encontrados 16 días después.

SOSPECHAS DE QUE LOS ASESINATOS REDUNDARON EN BENEFICIO DE LOS INTERESES DEL ESTADO CONGOLEÑO

La sentencia, que ​pone fin a ‌casi nueve años de proceso, también confirmó las condenas a muerte dictadas en 2022 contra decenas de combatientes de la milicia.

Los fiscales desestimaron inicialmente los indicios de que hubiera agentes del Estado implicados, pero posteriormente detuvieron al coronel y a otros funcionarios que, según afirmaron, habían estado ⁠colaborando con los rebeldes.

La hermana de Catalán, Elizabeth Morseby, acogió con satisfacción la conclusión del tribunal de que había habido una conspiración. "Esto confirma que Zaida y Michael no fueron simplemente víctimas de un acto de violencia aleatorio", dijo.

Sin embargo, señaló que la justicia seguía sin completarse, refiriéndose a las grabaciones presentadas en el tribunal atribuidas a Mambweni, en las que supuestamente expresaba su preocupación por que los expertos de la ONU pudieran ‌incriminar a las autoridades y sacar a la luz los esfuerzos por ocultar las fosas comunes.

En enero, Human Rights Watch señaló que el juicio de 2022 había ignorado pruebas en video que mostraban a agentes del Gobierno ayudando a dirigir a los expertos hacia el lugar de la emboscada.

Morseby afirmó que "la verdadera rendición de cuentas requiere no ‌solo condenas, sino una comprensión plena de cómo y por qué se permitió que estos crímenes ocurrieran". Argumentó que Mambweni no tenía ningún motivo personal para matar a los ‌expertos.

Paul Nsapu Mukulu, presidente ⁠de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de RDC, dijo que era poco probable que Mambweni hubiera actuado solo.

"Todas las pruebas apuntan ​a que el doble asesinato de los expertos de la ONU constituye un delito de Estado, y un delito de Estado no se resuelve fácilmente."

Con información de Reuters