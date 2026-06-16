La Rioja avanza con un amplio plan de mantenimiento de rutas y caminos en todo el territorio provincial

En el marco de una estrategia que busca preservar la infraestructura vial y mejorar la seguridad de quienes transitan por las rutas provinciales, el Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección de Vialidad Provincial, ejecuta un amplio plan de mantenimiento vial y obra pública diferentes puntos del territorio.

En la localidad de Capital, Independencia, Castro Barros y Aimogasta, las intervenciones se concentraron sobre las rutas provinciales Nº 3, 6, 8 y 25, además de distintos accesos rurales.

En la Ruta Provincial Nº 3, entre El Ombú y El Cantadero, se realizaron trabajos de reparación de calzada, enripiado y limpieza de banquinas. Sobre la Ruta Nº 6, los equipos avanzaron con tareas de levantamiento y aporte de material entre Pozo de la Yegua y La Antigua, mientras que entre La Flor y El Trueno se ejecutaron trabajos de mejoramiento de la traza y limpieza de banquinas.

Asimismo, en la Ruta Provincial Nº 8, entre Anjullón y Santa Cruz, se llevaron adelante tareas de aporte de material, conservación y limpieza de banquinas.

En Capital e Independencia, los trabajos continuaron sobre la Ruta Provincial Nº 25, desde la intersección con la Ruta Nacional Nº 38 hasta el paraje Recreo y en el tramo Bajo Hondo–Plumerito, donde se realizaron tareas de enripiado, perfilado y reparación de baches mediante aporte de material y riego. También se trabajó en la cantera ubicada en el paraje El Topón, destinada a la preparación y carga de material para distintos frentes de obra.

Las intervenciones alcanzaron además a la localidad de Represa La Punta y el acceso a Amana, donde se ejecutaron tareas de perfilado y reparación de calles y caminos rurales.

Trabajos en el interior provincial

En la Ruta Provincial Nº 27, a la altura de San Ramón y el límite con la provincia de San Juan, se realizaron trabajos de mantenimiento de calzada y perfilado de banquinas, manteniendo además un monitoreo permanente de la traza.

En la Ruta Provincial Nº 28, entre Loma Larga y Solca, se desarrollaron tareas de conservación rutinaria para preservar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial del corredor.

En el departamento San Blas de los Sauces, Vialidad Provincial colaboró con tareas de perfilado de calles en los distritos Chaupihuasi, Los Robles y Salicas, sobre la Ruta Nacional Nº 40.

Por su parte, en el departamento Chilecito se realizaron trabajos de limpieza y desmonte de alcantarillas en la zona de Las Parcelas, mejorando el drenaje y el escurrimiento en el sector.

General Ocampo, General Belgrano y Chamical

En la Ruta Provincial Nº 25, entre Chamical y Polco, se ejecutaron tareas de limpieza de banquinas y conservación de la traza. También se trabajó en los accesos a Puesto El Alto, Los Molles, Chulo y Esquina del Norte, donde se realizaron acciones de conservación, limpieza y desmonte.

Las intervenciones se extendieron a las rutas provinciales Nº 28, 35, 30 y 31, incluyendo sectores como Chañar, Olta, Club Alto Valle, Talva, acceso a El Quemado desde la Ruta Nacional Nº 79, El Quemado, Mollaco, Cuesta de Noriega y el corredor Catuna–Milagro. Allí se desarrollaron tareas de limpieza, desmalezado, conservación, aporte de ripio, bacheo y colaboración en obras comunitarias.

Asimismo, sobre la Ruta Provincial Nº 39 se realizaron trabajos de conservación en el acceso a Los Tellos desde la Ruta Nacional Nº 77, mientras que en el acceso a Pozo del Medio continuaron las tareas de mantenimiento y conservación.

Desde el organismo también se recordó la necesidad de circular con precaución en sectores afectados por recientes precipitaciones, especialmente en los departamentos General Ocampo, General Belgrano y Chamical.

Vinchina, General Felipe Varela y General Lamadrid

En el norte cordillerano continuaron los trabajos de limpieza y reacondicionamiento del canal de riego de Alto Jagüé, incluyendo retiro de material acumulado, limpieza de sifones y obras de arte para garantizar el correcto funcionamiento hidráulico. Además, se realizaron tareas de conservación vial en Potrero Grande y en el entorno de la Escuela Nº 301 “Gendarmería Nacional”.

En Villa Castelli, departamento General Lamadrid, se ejecutaron trabajos vinculados al futuro barrio de viviendas, mediante transporte de áridos y perfilado de calles internas para mejorar la circulación dentro del predio.

Finalmente, sobre la Ruta Provincial Nº 18, entre el badén de Pagancillo y la Ruta Nacional Nº 76, se avanzó con tareas de perfilado y recuperación de la calzada, corrigiendo deformaciones y mejorando las condiciones de circulación en este importante corredor vial.

Las acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento que Vialidad Provincial desarrolla en todo el territorio riojano, con el objetivo de fortalecer la conectividad, acompañar el desarrollo de las comunidades y garantizar una circulación más segura para vecinos y productores.