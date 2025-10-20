Colombia llama a consultas a su embajador en EEUU en medio de tensión diplomática con Trump

FOTO DE ARCHIVO. La ministra interina de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, pronuncia un discurso durante una conferencia internacional de alto nivel para la solución pacífica de la cuestión de Palestina y la aplicación de la solución de dos Estados en la sede de la ONU en Nueva York

Colombia llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump anunció que aumentará los aranceles y suspenderá las ayudas al país sudamericano, luego de calificar al mandatario colombiano Gustavo Petro como "líder del narcotráfico", informó el lunes la canciller.

Se trata del más reciente episodio en medio de las tensiones diplomáticas entre Bogotá y Washington, originadas por los ataques militares estadounidenses contra embarcaciones que supuestamente transportan drogas en el Mar Caribe.

"La Canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy informa a la opinión pública que, Daniel García-Peña, embajador de Colombia ante los Estados Unidos de América ha sido llamado a consultas por parte del presidente Gustavo Petro Urrego y ya se encuentra en Bogotá", dijo la funcionaria en su cuenta de X.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"En las próximas horas el Gobierno Nacional informará las decisiones tomadas al respecto", agregó.

Las tensas relaciones entre Colombia y Estados Unidos se han deteriorado desde que Trump regresó al cargo en enero y luego que su administración lanzó una serie de ataques contra embarcaciones que presuntamente transportaban drogas en el Mar Caribe.

Trump calificó el domingo a Petro como un "líder del narcotráfico", mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que las fuerzas de Estados Unidos atacaron una embarcación asociada al grupo rebelde colombiano Ejército de Liberación Nacional, sin presentar pruebas que sustentaran su afirmación.

Petro respondió que la lancha pertenecía a una "familia humilde", no a un grupo rebelde, mientras que su Gobierno rechazó y calificó los comentarios de Trump como ofensivos.

COLOMBIA RECHAZA ATAQUES EN EL CARIBE

El mandatario colombiano ha expresado su rechazo a los ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe, que han dejado decenas de muertos y exacerbado las tensiones en la región. Muchos expertos legales y activistas de derechos humanos también han condenado esta serie extraordinaria de acciones militares.

No está claro qué tipo de apoyo financiero pretende suspender Trump.

Colombia fue en su momento uno de los mayores receptores de ayuda de Estados Unidos en el hemisferio occidental, pero el flujo de dinero se redujo drásticamente este año tras el cierre de USAID, la agencia de asistencia humanitaria del Gobierno de Washington.

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia reciben importantes recursos para financiar el mantenimiento de aeronaves y de unidades que enfrentan el narcotráfico y grupos armados ilegales como las guerrillas izquierdistas.

Actualmente Colombia paga un arancel del 10% sobre la mayoría de sus exportaciones a Estados Unidos, el nivel base que Trump impuso a muchos otros países.

El mes pasado, Estados Unidos revocó la visa de Petro después de que el mandatario se uniera a una manifestación a favor de Palestina en Nueva York e instara a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes del mandatario republicano.

Colombia lucha contra sus propios problemas de narcotráfico desde hace tiempo. El año pasado, Petro se comprometió a recuperar el control de las regiones cultivadas con hoja de coca, la materia prima de la cocaína, mediante una masiva intervención social y militar, pero la estrategia ha tenido poco éxito.

Trump descertificó en septiembre la lucha contra el narcotráfico de Colombia al considerar que incumplió con sus obligaciones durante el último año, aunque reconoció la "valentía y coraje" de las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico y los grupos criminales.

Con información de Reuters