Colombia alerta por altas temperaturas y aumento de probabilidad de El Niño

FOTO DE ARCHIVO. Imagen desde un dron del embalse de San Rafael en La Calera

​Colombia reportó el viernes incrementos generalizados en las temperaturas máximas y una reducción de las lluvias, ‌con un aumento ‌importante en la probabilidad del fenómeno de El Niño en los próximos meses y posibles aumentos de incendios forestales y desabastecimiento de agua en pueblos y ciudades.

El más reciente análisis técnico del Gobierno colombiano indica que la probabilidad de instauración del fenómeno ​de El Niño ⁠pasó del 62% al 82% durante el trimestre ‌mayo-junio-julio de 2026. Asimismo, las proyecciones indican ⁠una posible consolidación cercana al ⁠96% hacia finales del año.

"Nuestras estaciones han registrado máximos históricos, es decir, temperaturas que no habíamos tenido ⁠en 30 y en 50 años de monitoreo, ​con anomalías incluso por encima de ‌los cuatro grados Celsius. Es ‌un escenario bastante complejo", dijo la directora del ⁠Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Ghisliane Echeverry.

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"Tenemos una alta certeza científica, que El Niño será en el segundo semestre, la novedad es ​que puede ‌ocurrir antes y se descarta que sea moderado. Las probabilidades son fuerte y muy fuerte", afirmó la funcionaria al precisar que entre diciembre y enero el fenómeno climático podría ⁠alcanzar su mayor intensidad en Colombia.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, dijo que en marzo se registró una reducción de las lluvias, por lo que los embalses que abastecen los acueductos y las centrales hidroeléctricas no alcanzaron los niveles esperados.

Las autoridades ambientales también alertaron por ‌un posible impacto de El Niño sobre la agricultura y la ganadería.

El fenómeno de El Niño es un evento climático natural caracterizado por el calentamiento anormal de las aguas superficiales en el océano Pacífico central y ‌oriental.

Esa situación altera la presión atmosférica y los vientos, provocando graves alteraciones meteorológicas a nivel global, como sequías severas ‌en unas ⁠regiones e inundaciones intensas en otras.

Colombia soportó un fenómeno de El Niño entre noviembre ​de 2023 y mediados de 2024, que provocó incendios forestales y cortes programados en el suministro de agua en ciudades como Bogotá.

Con información de Reuters