La UE negocia en el último minuto un nuevo objetivo climático para la COP30

FOTO ARCHIVO: Brasil da el pistoletazo de salida a la COP30 del clima en un año de distracciones

nov (Reuters) -Los ministros del clima de la Unión Europea harán un último intento desesperado para aprobar un nuevo objetivo de cambio climático el martes, en un esfuerzo por evitar ir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) en Brasil con las manos vacías.

La falta de acuerdo podría socavar las pretensiones de liderazgo de la Unión Europea en las conversaciones de la COP30, que pondrán a prueba la voluntad de las principales economías de seguir luchando contra el cambio climático a pesar de la oposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Países como China, Reino Unido y Australia ya han presentado nuevos objetivos climáticos antes de la COP30.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Pero la UE, que cuenta con algunas de las políticas de reducción de CO2 más ambiciosas del mundo, ha luchado por contener la reacción de industrias y Gobiernos escépticos de que pueda permitirse estas medidas junto con las prioridades industriales y de defensa.

Los miembros de la UE no lograron acordar un objetivo climático para 2040 en septiembre, lo que les ha obligado a luchar por un acuerdo días antes de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reúna con otros líderes mundiales en la COP30 en Belém, Brasil el 6 de noviembre.

"El panorama geopolítico rara vez ha sido tan complejo", dijo el sábado Wopke Hoekstra, jefe de la política climática de la UE, en una reunión de ministros del clima en Canadá, y añadió que confiaba en que el bloque aprobaría su nuevo objetivo.

"La Unión Europea seguirá haciendo todo lo posible, incluso en estas circunstancias, en Belém para mantener su compromiso con el multilateralismo y con el Acuerdo de París", dijo.

UN OBJETIVO DE LA UE MÁS FLEXIBLE

El punto de partida de las negociaciones es una propuesta de la Comisión Europea para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero de la UE en un 90% respecto a los niveles de 1990 para 2040, con el fin de mantener a los países en la senda del cero neto para 2050.

Italia, Polonia y República Checa son algunos de los países que advierten de que este objetivo es demasiado restrictivo para las industrias nacionales, que tienen que hacer frente a los altos costes de la energía, el abaratamiento de las importaciones chinas y los aranceles estadounidenses.

Otros, como Países Bajos, España y Suecia, aducen el empeoramiento de las condiciones meteorológicas extremas y la necesidad de alcanzar a China en la fabricación de tecnologías ecológicas como razones para fijar objetivos ambiciosos.

El borrador de compromiso que discutirán los ministros, al que tuvo acceso Reuters, incluye una cláusula exigida por Francia que permite debilitar el objetivo de 2040 en el futuro, si queda claro que los bosques de la UE no absorben suficiente CO2 para cumplirlo.

Bruselas también se ha comprometido a modificar otras medidas para tratar de lograr la aceptación del objetivo climático. Entre ellas, el control de los precios en un futuro mercado del carbono y la posibilidad de debilitar la prohibición de los motores de combustión para 2035, tal y como había solicitado Alemania.

El acuerdo del martes requerirá que los ministros se pongan de acuerdo sobre la parte del recorte del 90% de las emisiones que los países pueden cubrir comprando créditos de carbono extranjeros, lo que en la práctica suaviza los esfuerzos exigidos a las industrias nacionales.

Francia ha propuesto que los créditos cubran el 5%, más que el 3% propuesto inicialmente por la Comisión. Otros Gobiernos sostienen que el dinero se invertiría mejor en apoyar a las industrias europeas que en comprar créditos de CO2 extranjeros.

Para aprobar el objetivo se necesita el apoyo de al menos 15 de los 27 miembros de la UE. Los diplomáticos de la UE afirmaron el lunes que la votación será reñida y podría depender de que uno o dos miembros cambien de postura.

Los ministros intentarán primero acordar el objetivo para 2040, y de ahí derivar un compromiso de emisiones para 2035, que es lo que la ONU pidió a los países que presentaran antes de la COP30.

Con información de Reuters