Rusia califica de "agente extranjero" al director del documental "Mr Nobody", ganador del Oscar

98ª entrega de los premios Óscar

Rusia ​designó como agente extranjero a Pavel Talankin, quien grabó en secreto la propaganda ‌a favor de la ‌guerra en una escuela para el documental ganador de un Oscar "Mr. Nobody Against Putin".

El nombre de Talankin apareció el viernes en la lista en línea de agentes extranjeros del Ministerio de Justicia, un término con connotaciones ​de espionaje que ⁠Moscú aplica a las personas que se ‌considera que participan en actividades antirrusas ⁠respaldadas por potencias extranjeras.

El ⁠documental de Talankin y David Borenstein usa dos años de material que Talankin grabó en una ⁠escuela en la que trabajaba, en ​la región rusa de Cheliábinsk, para ‌mostrar cómo los alumnos ‌eran expuestos a mensajes a favor de ⁠la guerra.

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Ha sido controvertido incluso entre los rusos que se oponen a Putin y a la guerra, y algunos han criticado ​a Talankin ‌por grabar a sus colegas y a los niños sin su consentimiento para su proyecto clandestino.

Talankin, que huyó de Rusia en 2024, ha defendido la ⁠película como un testimonio para la posteridad que muestra cómo "toda una generación se volvió airada y agresiva". Al recoger el Oscar este mes, el hombre de 35 años hizo un llamado para que se ponga fin a las guerras.

Las personas ‌incluidas en la lista de agentes extranjeros están sujetas a onerosos requisitos burocráticos y restricciones sobre sus ingresos en Rusia. Están obligadas a incluir la etiqueta de "agente extranjero" en sus publicaciones ‌en redes sociales o en cualquier otro contenido que publiquen.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo tras ‌la ceremonia ⁠de los Oscar que no había visto la película y que, por ​lo tanto, no podía hacer comentarios al respecto.

Con información de Reuters