Cámara Representantes EEUU aprueba proyecto ley provisional que evita cierre Gobierno, se envía a Senado

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, aprobó el viernes un proyecto de ley provisional para evitar el cierre parcial del Gobierno a partir del 1 de octubre, y lo remitió al Senado para su aprobación.

El proyecto de ley mantendría las agencias federales funcionando con los niveles de financiamiento actuales hasta el 21 de noviembre, al tiempo que proporcionaría 88 millones de dólares para proteger a los miembros del Congreso, el poder ejecutivo y el Tribunal Supremo de la amenaza de violencia política tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

La Cámara de Representantes aprobó el paquete por un estrecho margen de 217 votos a favor y 212 en contra, con dos republicanos que se unieron a los demócratas en la oposición. Se espera que el Senado, controlado por los republicanos, celebre una votación a lo largo del día.

Al menos siete demócratas tendrán que votar con los 53 republicanos del Senado para aprobar la medida y enviarla al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que la firme y la convierta en ley.

Los republicanos insisten en que el paquete de financiamiento no incluye cláusulas políticas que podrían desalentar el apoyo bipartidista.

Pero los demócratas se están alineando detrás de una versión alternativa que financiaría a las agencias federales hasta el 31 de octubre, extendería permanentemente los créditos fiscales de atención médica bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible y restauraría el gasto de Medicaid recortado por la legislación de recorte de impuestos de Trump.

El debate de financiamiento anual cubre solo alrededor de una cuarta parte del presupuesto de 7 billones de dólares del gobierno federal, que también incluye programas obligatorios como la Seguridad Social y Medicare, así como los pagos de la deuda nacional de 37,5 billones de dólares.

(Reportaje de Nolan D. McCaskill y David Morgan; Editado en español por Juana Casas)