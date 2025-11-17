Orgullo provincial: dos equipos formoseños afinan sus estrategias rumbo a la gran final del concurso de Samsung

Dos proyectos creados en los Clubes Digitales de Formosa fueron seleccionados entre los cinco finalistas del concurso nacional Solve for Tomorrow, impulsado por Samsung, y se preparan para competir en la gran final a fin de mes. Se trata de SANDRA, desarrollado en Pirané, y Tender Inteligente, perteneciente al Club Digital del barrio Simón Bolívar de la capital provincial.

El 26 de noviembre se llevará a cabo el evento final, donde los equipos presentarán sus iniciativas mediante un pitch de cinco minutos. Las propuestas serán evaluadas por un jurado especializado que elegirá al proyecto ganador. En la antesala de esa instancia, los grupos trabajaron este sábado en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación.

Ambas iniciativas nacieron de necesidades reales de la vida cotidiana. En el caso de Tender Inteligente, creado por el Club Digital Simón Bolívar, el equipo buscó resolver un problema simple pero decisivo: lograr que los estudiantes de escuelas técnicas con doble turno puedan secar sus uniformes a tiempo, algo que muchas veces se dificulta por la lluvia, la humedad o el humo generado por la quema de residuos.

Por otro lado, la iniciativa SANDRA, creada por el Club Digital CARPA de Pirané, nació de una preocupación de seguridad ante los casos de inseguridad en la comunidad; los estudiantes diseñaron un sistema de vigilancia en una pulsera que utiliza electrónica, sensores y comunicación para generar alertas rápidas y efectivas.

Una ilusión sostenida en el esfuerzo

En los últimos días, los equipos se reunieron en el Polo Científico de la provincia, donde comenzaron a preparar la defensa que presentarán el 26 de noviembre en Buenos Aires. En diálogo con Agenfor, el magíster en Robótica, Programación y Diseño 3D, Horacio Brítez, señaló que el encuentro se organizó para que los chicos puedan llegar preparados a un momento tan especial, y destacó que esta instancia “es evidencia del trabajo profundo que se realiza en la provincia, gracias al apoyo del Gobierno al desarrollo científico y tecnológico”.

Brítez remarcó que el conocimiento adquirido por quienes participan en los Clubes Digitales se refleja en cada proyecto y celebró que los jóvenes formoseños son protagonistas en su propia tierra. Además, sostuvo que el sentido de pertenencia “tiene una dimensión enorme”.

Según el referente, en los Clubes Digitales los alumnos encuentran que "pueden seguir con su crecimiento, tanto personal como profesionalmente”, y detalló que hay todo un equipo de trabajo, que lo conforman entre 10 y 15 personas que gestionan para que los jóvenes "puedan hoy apuntar al presente y al futuro en su provincia".

El apoyo de la provincia

Brítez señaló que la Secretaría de Ciencia y Tecnología, encabezada por Camilo Orrabalis, constituye la estructura de base que permite sostener una dinámica de trabajo capaz de abordar la complejidad de un evento como el concurso tecnológico de Samsung.

También indicó que el equipo ya se prepara para nuevos desafíos a partir de dinámicas de trabajo actualizadas, metodologías, estudios de investigación y el uso de recursos tecnológicos de última generación. En esa línea, sostuvo que los Clubes Digitales se fortalecen porque incorporan los intereses y las ideas de los jóvenes, expresados en proyectos que, según advirtió, hoy reciben reconocimiento y nacieron para ofrecer soluciones a problemáticas reales.