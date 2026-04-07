La líder de la oposición de Taiwán llega para una misión de "paz" en China

La presidenta del Kuomintang (KMT), Cheng Li-wun, saluda a otros miembros del partido antes de hablar con los medios de comunicación previo a su viaje a China, en Taipéi, Taiwán

Por Andrew Silver y ​Ben Blanchard

SHANGHÁI/TAIPÉI, 7 abr (Reuters) - La líder de la oposición de Taiwán llegó a China el martes en una misión de "paz" y ‌con la posibilidad de reunirse ‌con el presidente Xi Jinping, mientras que el mandatario taiwanés, Lai Ching-te, reiteró que estaba abierto al diálogo, pero que la isla tenía derecho a trazar su propio rumbo.

Cheng Li-wun, presidenta del Kuomintang (KMT), el mayor partido de la oposición de Taiwán, viaja en un momento de creciente presión militar china sobre la isla, que Pekín considera su propio territorio, ​y mientras el ⁠parlamento, dominado por la oposición, bloquea un plan del Gobierno para ‌destinar 40.000 millones de dólares a gastos adicionales en defensa.

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En ⁠declaraciones a los periodistas en la ⁠sede de su partido en Taipéi antes de dirigirse al aeropuerto, Cheng afirmó que se embarcaba en un "viaje histórico por la paz", pero admitió que ⁠algunas personas se sentían incómodas con su viaje.

"Si de verdad ​amas Taiwán, aprovecharás hasta la más mínima posibilidad, ‌todas las oportunidades posibles, para evitar ‌que Taiwán sea devastado por la guerra", dijo.

"Por eso prefiero creer ⁠que todos los taiwaneses esperan que este viaje tenga éxito, porque podemos transformar el lugar más peligroso del mundo en el lugar más seguro del mundo".

Cheng llegó al aeropuerto de Hongqiao, en el centro de ​Shanghái, bajo ‌estrictas medidas de seguridad y luego tomó un tren a Nankín, donde se encuentra el mausoleo del fundador del partido, Sun Yat-sen, quien derrocó al último gobierno imperial y fundó la República de China en 1912.

China, que nunca ha renunciado al ⁠uso de la fuerza para someter a Taiwán a su control, se niega a dialogar con Lai, alegando que es un "separatista".

En declaraciones realizadas el martes en Taipéi durante una ceremonia conmemorativa en honor al difunto defensor de la democracia Nylon Cheng, Lai reiteró su deseo de mantener conversaciones en pie de igualdad con China.

"La igualdad y la dignidad son extremadamente importantes: Taiwán ‌no forma parte de la República Popular China y tiene derecho a seguir un modo de vida que valore la democracia, la libertad y los derechos humanos", dijo.

Cheng viajará a China un mes antes de la cumbre prevista entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Xi en Pekín.

Este ‌es el primer viaje de un líder del KMT a China en una década, aunque China aún no ha confirmado si Xi se reunirá definitivamente ‌con Cheng, quien estará ⁠en Pekín a partir del jueves.

El Gobierno republicano liderado por el KMT huyó a Taiwán en 1949 tras ​perder la guerra civil contra los comunistas de Mao Zedong.

Con información de Reuters