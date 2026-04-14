China y España acuerdan estrechar lazos ante un orden mundial que se está "desmoronando"

El presidente de China, Xi Jinping, asiste a una reunión con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (no aparece en la imagen), en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China

Por Mei Mei ​Chu

PEKÍN, 14 abr (Reuters) - China y España se comprometieron el martes a estrechar lazos y a salvaguardar ‌la paz y el ‌desarrollo mundiales en un contexto de orden internacional que, según el presidente Xi Jinping, se está "desmoronando", durante una reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La visita de Sánchez a Pekín se produce en un momento en que muchos Gobiernos occidentales buscan mantener ​sus lazos con ⁠Pekín a pesar de las persistentes tensiones en ‌materia de seguridad y comercio, mientras crece ⁠el malestar por las acciones ⁠de su principal aliado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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"En el mundo actual, abunda el caos y el ⁠orden internacional se está desmoronando", dijo Xi, ​que añadió que unas relaciones más ‌estrechas redundaban en beneficio tanto ‌de China como de España.

Instó a una mayor comunicación ⁠y confianza para "defender el Estado de derecho, defender conjuntamente el multilateralismo genuino y salvaguardar la paz y el desarrollo mundiales".

Sánchez señaló que el derecho internacional ​se veía ‌socavado repetidamente y pidió estrechar lazos para promover la paz y la prosperidad.

"Hoy es más necesario que nunca, para que juntos podamos establecer un vínculo aún más fuerte entre China ⁠y la Unión Europea", dijo Sánchez.

Sánchez, que se une a sus homólogos de Reino Unido, Canadá, Finlandia e Irlanda en visitar China este año, ha instado a la segunda economía más grande del mundo a asumir un papel más destacado en diversos asuntos.

Entre estas cuestiones se encuentran el ‌cambio climático y la seguridad, la defensa y la lucha contra la desigualdad, según Sánchez, quien pidió a Europa que redoble sus esfuerzos, dado que Estados Unidos ha decidido retirarse de muchos de estos frentes.

España ha sido ‌uno de los defensores más activos de Europa a la hora de ampliar el comercio y tratar a China como ‌un aliado ⁠estratégico, en lugar del rival económico y geopolítico que Trump ve en el gigante asiático.

(Información ​de Mei Mei Chu y la redacción de Pekín; redacción de Farah Master; edición de Christian Schmollinger y Clarence Fernández; edición en español de María Bayarri Cárdenas)