FOTO DE ARCHIVO: Vista de la vacuna MMR en el Departamento de Salud de la ciudad de Lubbock, en Lubbock, Texas

Por Mariam Sunny ​y Siddhi Mahatole

24 jul (Reuters) - Estados Unidos ha registrado 2.318 casos confirmados de sarampión en lo que ‌va de año, informaron ‌el viernes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), lo que supera la cifra del año pasado y supone el nivel más alto desde 1991.

Del total, 2.302 casos fueron notificados por 45 jurisdicciones y 16 se identificaron entre visitantes internacionales ​en Estados Unidos ⁠hasta el jueves, según los CDC. El país ‌había registrado 2.289 casos confirmados en 2025.

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El ⁠sarampión es un virus muy ⁠contagioso que provoca fiebre y erupciones cutáneas. Se puede prevenir con la vacuna triple vírica (MMR), que ofrece una protección ⁠eficaz con dos dosis.

"Alcanzar este hito resulta especialmente ​llamativo porque aún estamos en julio ‌y se siguen notificando casos ‌de sarampión en todo el país, con brotes ⁠en Virginia y Pensilvania", afirmó William Moss, catedrático de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins.

Estados Unidos ha sufrido ​varios brotes ‌importantes de sarampión bajo el mandato del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien ha promovido repetidas veces la afirmación de que las vacunas contra la enfermedad están relacionadas ⁠con el autismo, pese a la abrumadora evidencia científica que demuestra lo contrario.

Entre ellos se incluye el que comenzó en el oeste de Texas a principios de 2025 y se extendió al vecino Nuevo México, así como un gran brote en Carolina del Sur que se dio ‌por concluido en abril. Los CDC indicaron que en lo que va de 2026 se han notificado 35 brotes, frente a los 48 del año pasado.

"Desde principios del año pasado, los dirigentes federales han restado importancia al ‌sarampión calificándolo de benigno e inevitable, y han difundido información engañosa sobre la vacuna triple vírica", afirmó Andrew Racine, ‌presidente de la ⁠Academia Estadounidense de Pediatría.

"A mitad de 2026, Estados Unidos está viviendo el peor año ​en cuanto al sarampión desde 1991. Estamos siendo testigos de una crisis evitable que afecta de manera desproporcionada a los niños", agregó.

(Editado en español por Carlos Serrano)