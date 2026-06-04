Candidato izquierdista a Presidencia de Colombia se aleja de Constituyente, dice que buscará consenso

FOTO DE ARCHIVO. Panorámica del Capitolio Nacional, sede del Congreso colombiano, en Bogotá

El candidato ​de izquierda a la Presidencia de Colombia, Iván Cepeda, anunció el jueves que buscará un consenso para aprobar las reformas económicas y ‌sociales en un eventual gobierno, ‌alejándose de la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente, mientras intenta atraer votantes de cara a la segunda vuelta.

Cepeda enfrentará el 21 de junio al abogado y empresario de derecha Abelardo De La Espriella, quien ganó el domingo la primera ronda de la elección presidencial, pero sin alcanzar la mayoría absoluta para evitar un balotaje.

Una Asamblea Constituyente es un organismo especial elegido ​generalmente por voto popular ⁠para redactar una nueva constitución o modificar la existente.

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"El comité promotor de ‌la Asamblea Nacional Constituyente, luego de un proceso de reflexión ⁠sobre el momento que atravesamos, ha decidido ⁠dar por concluida la recolección de firmas de respaldo a esta iniciativa", dijo Cepeda en una declaración transmitida por redes sociales.

"Ha dicho que, atendiendo el llamado ⁠de diversos sectores democráticos, toma la decisión de sumarse a la ​propuesta impulsada por los defensores de derechos humanos ‌Aída Quilcué e Iván Cepeda para la ‌construcción de un gran acuerdo nacional que materialice las reformas sociales", ⁠aseguró.

El plan para cambiar la Constitución de Colombia, que lanzó el actual presidente Gustavo Petro, era uno de los principales focos de rechazo de los electores al candidato de izquierda por el temor a que se abriera ​paso a modificaciones ‌que alteraran el orden jurídico y político, de acuerdo con analistas.

"Se está bajando del proyecto no porque deje de creer en la Constituyente, sino porque se ve que es políticamente inconveniente", dijo a Reuters Sergio Guzmán, director de la firma de análisis de ⁠riesgo político Colombia Risk Analysis.

"Convincentemente no pueden decirlo. Muy difícil tener credibilidad", aseguró al recordar que Petro, como candidato presidencial en 2022, prometió no impulsar una Asamblea Constituyente y después lo hizo.

En varias ocasiones Petro amenazó con convocar a una Constituyente ante la dificultad de que el Congreso y las cortes aprobaran sus reformas. El mandatario convocó por decreto en junio de 2025 a una consulta popular ‌para reformar el sistema laboral y de salud, que derogó después de que el Congreso aprobó una reforma a la legislación que reconoció beneficios a los trabajadores.

Cepeda, un filósofo de 63 años y congresista desde 2010, cuyo padre, un dirigente comunista, fue asesinado en 1994 en un ataque de paramilitares en Bogotá, ‌propone ampliar los programas sociales del actual Gobierno para reducir la pobreza y la desigualdad, así como promover el diálogo con grupos armados ilegales.

Cepeda acusó a De La ‌Espriella de buscar ⁠desmantelar programas sociales y los beneficios para las personas vulnerables, aunque el candidato de derecha dijo recientemente que preservará un ​aumento de más del 20% del salario mínimo implementado por Petro y que no reducirá los subsidios.

Los dos candidatos buscan el apoyo de los electores de centro y de otros sectores para la segunda vuelta.

Con información de Reuters