Canadiense Kone sigue con la selección dando su apoyo pese a fractura en Mundial

El centrocampista canadiense Ismael Kone sintió que había defraudado a su país mientras yacía lesionado en el campo con una pierna rota, pero se ha mantenido junto a la selección para ofrecer su apoyo de cara al partido de octavos de final del Mundial ante Marruecos, que se disputará el sábado en Houston.
Kone fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia tras una entrada del qatarí Assim Madibo, quien recibió una sanción de cinco partidos, en su segundo encuentro de la fase de grupos, pero se reunió rápidamente con sus compañeros y sigue formando parte de su camino en el Mundial.
"Solo estoy pensando... no ahora", dijo en una carta a The Players' Tribune. "No estaba preocupado por mí mismo. Nadie tiene que preocuparse por mí. Haré mi rehabilitación y luego volveré mejor que nunca. Eso ya lo sabía antes de que me subieran a la camilla".
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"Pero en lo único en lo que no podía dejar de pensar era en lo decepcionado que estaba por no poder seguir ayudando a nuestro equipo sobre el terreno de juego, mientras estamos juntos en esta misión. El fútbol canadiense ha ido avanzando, avanzando y avanzando, y ahora por fin está aquí".
"¿Y tiene que pasar esto justo ahora? Ganando 3-0, el BC Place a rebosar, a 40 minutos de nuestra primera victoria en un Mundial. Y de repente oigo cómo todo el estadio se queda en silencio, 50 000 aficionados", afirmó. "Simplemente sentí que estaba defraudando a todo el país".
Kone se ha quedado impresionado por el nivel de apoyo que ha recibido desde la lesión.
"La cantidad de mensajes que estoy recibiendo de gente de todo Canadá, que apoya a este equipo y, por tanto, me apoya a mí, y que quiere asegurarse de que estoy bien", agregó. "O las cosas que estoy escuchando ahora en persona, cuando los aficionados me ven con muletas en los partidos. Obviamente, sabía que habría apoyo, pero la magnitud me ha sorprendido un poco".
Kone también reveló lo que les dijo a sus médicos antes de la operación.
"Oye, chicos, esto es todo lo que tengo. He trabajado toda mi vida para ser futbolista y necesito volver al campo por este equipo. Así que hagamos una operación increíble. Operénme como si fuera su hermano o su hijo", aseguró.
Con información de Reuters