Militantes de la Cachemira india separan a hombres de mujeres y niños antes de abrir fuego

Comerciantes cachemires celebran una vigilia con velas para condenar el ataque contra turistas, tras un presunto atentado militante cerca de la pintoresca Pahalgam, en el sur de Cachemira, en Srinagar

Los militantes que mataron a 26 personas en la región india de Cachemira separaron a los hombres de las mujeres y los niños y les preguntaron sus nombres antes de dispararles a quemarropa, dijeron el miércoles funcionarios de seguridad y supervivientes.

Unos 1.000 turistas y 300 proveedores de servicios locales se encontraban en el valle de Baisaran -conocido como la mini Suiza por su exuberante pradera en lo alto de una colina, rodeada de densos bosques de pinos- cuando tres hombres armados lanzaron el ataque del martes, el peor en India en casi dos décadas.

Los atacantes, fuertemente armados, deambularon por las praderas y dispararon 60 cartuchos, pero no contra mujeres ni niños, dijo un funcionario de seguridad, que no quiso ser citado por no estar autorizado a hablar con los medios de comunicación. Su versión se basaba en conversaciones con supervivientes.

Asavari Jagdale, del estado occidental indio de Maharashtra, perdió a su padre y a su tío en el atentado. Contó a los medios de comunicación locales que ella y su familia se escondieron en una tienda cercana junto con otros turistas cuando comenzó el tiroteo.

Cuando los militantes llegaron a su tienda, Asavari dijo que pidieron a su padre, Santosh Jagdale, que saliera y recitara un versículo islámico.

"Como no lo hizo, le dispararon tres balas, una en la cabeza, otra detrás de la oreja y otra en la espalda", explicó. "Mi tío estaba a mi lado. Los terroristas le dispararon entre cuatro y cinco balas".

SE SALVA CANTANDO VERSOS ISLÁMICOS

Debasish Bhattacharyya, un hindú que enseña en la Universidad de Assam y que creció en un barrio musulmán del estado, dijo estar familiarizado con los versos islámicos. Los militantes le ordenaron a él y a los que estaban cerca que se pusieran de rodillas y, cuando los demás empezaron a cantar los versos, él los siguió.

"Conocía la letra y, en ese momento, era probablemente la única forma de salvar nuestras vidas. Los que fracasaron, murieron", declaró a Reuters, añadiendo que huyeron cuando los hombres armados se marcharon y caminaron por un bosque durante dos horas para sobrevivir.

Los atacantes iban vestidos con camisas largas tradicionales y pantalones holgados y uno de ellos llevaba una cámara corporal, dijo una fuente de seguridad, añadiendo que los militantes abrieron fuego en tres puntos del valle de Baisaran, un popular destino turístico.

A algunos turistas les dispararon en los restaurantes situados en la pradera, mientras que a otros los llevaron a los bosques y les dispararon allí, dijo la fuente de seguridad.

Los visitantes tienen que hacer senderismo o alquilar ponis para llegar a Baisaran, situado a unos 4 km de la zona de Pahalgam, en el territorio federal del Himalaya.

Prashant Satpathy, su mujer y su hijo de nueve años habían viajado desde el estado oriental de Odisha y estaban en el último día de su viaje de cuatro días. Acababan de terminar un paseo en tirolesa cuando una bala alcanzó a Satpathy en la cabeza, según declaró su esposa, Priyadarshini, a medios de comunicación locales. "Se desplomó ante mis ojos".

Con información de Reuters