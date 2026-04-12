La Rioja fortalece sus protocolos anti bullying en todo el territorio: buscan prevenir casos de violencia y acoso

La comunidad educativa de La Rioja encendió señales de alerta ante la reiteración de episodios vinculados al ingreso de armas en establecimientos escolares. En ese contexto, autoridades educativas reforzaron las estrategias de intervención, con foco en el acompañamiento integral de estudiantes y el fortalecimiento de herramientas institucionales.

La secretaria de Planeamiento del Ministerio de Educación, Vanesa Navarro, explicó que desde La Rioja se trabaja en la consolidación de equipos multidisciplinarios y en la capacitación de docentes para mejorar la respuesta ante estas situaciones. En ese sentido, indicó que "la escuela piensa en la intervención de organismos y seguir con el fortalecimiento por medio de capacitaciones y mirada de especialistas".

Navarro remarcó que los casos no pueden analizarse únicamente desde lo pedagógico, sino que responden a contextos sociales más amplios y que es por ello importante la escucha activa y la intervención articulada con otros organismos. Al plantear la complejidad de estas situaciones, cuestionó: "¿Qué pasa cuando la escuela ingresa una infancia vulnerada que lleva un arma? No deben y pueden hacerlo solos".

Convivencia escolar y aumento de conflictos

En relación con la convivencia dentro de las instituciones, la funcionaria advirtió sobre un crecimiento de situaciones conflictivas, aunque llamó a evitar generalizaciones. "Los casos de Bullying van en aumento. No cualquier problema de convivencia escolar es bullying", aclaró, y recordó que antecedentes como el caso de Carmen de Patagones es referencia en el diseño de protocolos y programas educativos.

Respecto a las facultades de las escuelas, Navarro explicó que cada institución cuenta con reglamentos internos que permiten actuar ante situaciones problemáticas. En ese marco, precisó que "la escuela tiene potestad de sancionar, de un reglamento interno que se hace con esos acuerdos. Puede no revisar mochilas, pero se puede sancionar con apercibimientos previos".

Finalmente, la funcionaria insistió en la necesidad de repensar el rol de la escuela frente a una realidad social compleja, y así incorporar también el abordaje de consumos problemáticos y el impacto de las tecnologías en los vínculos. "El tema es qué pasa con esa infancia que necesita llevar un arma a la escuela, cuando la escuela es un lugar de cuidado y de protección", concluyó.