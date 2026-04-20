Rumen Radev, afín al Kremlin, acaricia una victoria electoral aplastante en Bulgaria

Rumen Radev, expresidente búlgaro y líder de la coalición Bulgaria Progresista, habla con los medios de comunicación tras los primeros sondeos a pie de urna de las elecciones parlamentarias, en Sofía, Bulgaria

El expresidente prorruso ​Rumen Radev se encamina hacia una victoria aplastante en las elecciones de Bulgaria, según muestran los resultados oficiales, lo que podría poner fin a años de Gobiernos de coalición ‌débiles y dejar al margen a las ‌fuerzas políticas que han dominado durante mucho tiempo.

El resultado, que supera las previsiones de las encuestas, es uno de los más sólidos obtenidos por un solo partido en una generación y podría poner fin, por ahora, a la inestabilidad que ha llevado a celebrar ocho elecciones en cinco años.

El partido Bulgaria Progresista de Radev obtuvo el 44,6% de los votos tras el recuento del 60% de las papeletas, lo que sugiere que podría gobernar en solitario con un Gobierno de minoría ​fuerte, aunque no ha descartado ⁠una coalición con un grupo proeuropeo o un partido más pequeño.

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El recuento de Bulgaria Progresista ‌lo sitúa muy por delante de la coalición proeuropea Continuamos el Cambio-Bulgaria Democrática (PP-DB), ⁠con un 14,2%, y del partido GERB, dominante durante mucho ⁠tiempo y liderado por el ex primer ministro Boyko Borissov, con un 13%.

"Esta es una victoria de la esperanza sobre la desconfianza, una victoria de la libertad sobre el miedo y, por último, ⁠si se quiere, una victoria de la moralidad", dijo Radev en una rueda de ​prensa celebrada a última hora del domingo, un día antes de que ‌se esperen los resultados definitivos de las elecciones.

Radev, ‌euroescéptico y expiloto de combate opuesto al apoyo militar a la guerra entre Ucrania ⁠y Rusia, dimitió de la presidencia en enero para presentarse a las elecciones parlamentarias después de que las protestas masivas derrocaran al Gobierno anterior en diciembre.

Se subió a la ola de frustración por la inestabilidad política en esta nación balcánica de 6,5 millones de habitantes, donde los votantes están ​hartos de la ‌corrupción y de los partidos veteranos que han dominado la política durante décadas.

"Ahora existe la oportunidad de que los cambios que la gente esperaba ver se hagan realidad", dijo a Reuters Evelina Koleva, directora de una empresa de marketing digital en Sofía, la capital.

DUDAS SOBRE LA POLÍTICA EXTERIOR

La campaña de Radev suscitó comparaciones con el ex primer ⁠ministro húngaro pro-Kremlin, Viktor Orbán, cuando habló de mejorar las relaciones con Moscú y reanudar el libre flujo de petróleo y gas rusos hacia Europa.

También criticó a la Unión Europea por depender en exceso de las energías renovables.

Sin embargo, Radev se ha mostrado impreciso en materia de política y aún no está claro hasta qué punto cambiará la política exterior de Bulgaria, un miembro de la OTAN situado en el flanco sureste de la UE que se incorporó a la zona del euro en enero — una medida ‌que Radev ha criticado.

El domingo afirmó que estaría dispuesto a trabajar en la reforma judicial con el PP-DB y que Bulgaria "se esforzaría por continuar su camino europeo".

Bulgaria se ha desarrollado rápidamente desde la caída del comunismo en 1989 y se incorporó a la Unión Europea en 2007. La esperanza de vida ha aumentado considerablemente, el desempleo es el más bajo de la UE y la economía cuenta con mayores ‌garantías desde la adopción del euro.

Sin embargo, va a la zaga de los países de la UE en otros indicadores.

El coste de la vida se ha convertido en un problema especialmente grave desde que Bulgaria se ‌incorporó al euro. El ⁠Gobierno anterior cayó en medio de protestas contra un nuevo presupuesto que proponía subidas de impuestos y mayores cotizaciones a la seguridad social.

"El principal reto del ​país es la crisis económica y la crisis demográfica", dijo Tihomir Bezlov, investigador principal del Centro para el Estudio de la Democracia de Sofía.

"No parece que haya muchas ideas en el bando ganador sobre ninguna de estas cuestiones".

Con información de Reuters