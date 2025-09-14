Orgullo riojano en el ring: Nieto y Pacheco se coronaron en el Torneo Regional del NOA

El deporte riojano vuelve a destacarse con la consagración de Diego Nieto y Leonel Pacheco en el Torneo Regional del NOA, disputado en la provincia Jujuy. Ambos boxeadores representarán a la provincia en el Torneo Nacional de Boxeo categoría Mayores, que se realizará desde el 13 de octubre en Puerto Deseado, Chubut. Ambos repitieron el título del año pasado y ahora intentarán también ser bicampeones nacionales.

Diego Nieto se consagró campeón del NOA por segundo año consecutivo en la categoría hasta 49 kg, al vencer por puntos al salteño Martín Garzón en la final. El boxeador riojano defendía el título obtenido el año pasado en La Rioja. De esta manera, se aseguró un lugar en el Nacional, donde también será el defensor del título obtenido el año pasado en Puerto San Julián.

Nieto ganó sin objeciones, ya que prevaleció en las tres vueltas, mostrando la iniciativa y con mucha intensidad. La mayor diferencia la logró en el segundo asalto, cuando marcó la ventaja con el cros de derecha arriba y luego supo administrar la ventaja lograda, en el marco de un combate que se enredó bastante.

En la categoría hasta 69 kilos, el riojano Leonel Pacheco se quedó con la final tras vencer por puntos al salteño Abraham Parada, en una pelea muy intensa. A pesar de haber disputado dos combates en el mismo día, el vigente campeón mostró solidez, administró bien sus energías y fue más efectivo en los intercambios. Aprovechó los espacios para lastimar de contragolpe, mientras su rival, que tomó la iniciativa y fue al frente durante gran parte del combate, no logró conectar con precisión.

Cabe destacar que previo a ese combate decisivo, Pacheco había superado dos instancias: Primero al ganarle por abandono en el segundo round al catamarqueño David Pereira y en el segundo turno del miércoles derrotó por puntos al jujeño Ignacio Gamio.

Por su parte, el chileciteño Marcelo Calivar ganó la final de la categoría hasta 64 kg, donde se impuso por abandono en el tercer round ante el tucumano Joaquín Alegrini, que también habia peleado dos veces en el día, ya que en el primer combate de la jornada venció al jujeño Fernando Celis en semifinales.

Cristian Quinteros perdió por RSC en la final de la categoría hasta 81 kg ante el salteño José Córdoba. Y Francisco Oliva perdió por abandono en la categoría hasta 75 kg, ante el salteño Valentín Agüero.