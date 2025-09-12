Con medalla de oro al cuello, el equipo riojano de Tiro con Arco Recurso se consagró campeón en Jadar 2025

En el marco de la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) Rosario 2025, la delegación de La Rioja alcanzó un destacado desempeño al obtener sus dos primeras medallas durante el segundo día de competencia.

El primer oro para la provincia llegó en Tiro con Arco, donde el equipo masculino recurvo, integrado por Tomás Bascary y Juan Pablo Davobe, se consagró campeón nacional tras registrar la mejor marca de la jornada.El camino de la victoria comenzó en semifinales, donde la dupla riojana se impuso con autoridad ante el equipo de Santa Fe —integrado por Leonel Aranda y Federico Duarte— con un contundente 6 a 0. En la final, mantuvieron su alto nivel y vencieron por 5 a 1 a la pareja bonaerense conformada por Damián Jarabilla y Matías Noriega, consagrándose campeones de la prueba por Equipos Recurvo Masculina.

La victoria en Tiro con Arco no fue la única. El segundo reconocimiento nacional para los riojanos vino desde el Pentatlón Moderno, donde en la prueba individual Masculina, Vladimir Dovichi totalizó 1.553 puntos y obtuvo la medalla de Plata, porque quedó segundo en las clasificaciones, detrás del representante de Buenos Aires, Nelson Espeleta, que sumó 1.562 y por delante de otro bonaerense, Franco Serrano, que quedó tercero con 1.547. En la misma prueba compitieron los riojanos Valentín Letterucci, que terminó muy cerca del podio, ubicándose en la quinta posición con 1.536, y Guillermo Quintavalle, que se posicionó octavo con 1.312.

En la rama femenina, la mejor riojana fue Celeste Waldovino, que quedó sexta con 1.174, en tanto que Abril Bossa finalizó en la undécima posición con 995 unidades.

Importante presencia riojana

La Rioja participa con un total de catorce deportistas, ya que además de los mencionados anteriormente, también se presentarán Ana Paula Robledo y Mateo Otero en Judo; Vladimir Milazzo y Lucía Álamo Aguilar en Karate; yJulieta González, Fernanda Russo y Juan Samir Carbel en Tiro Deportivo.

La primera edición de Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) se realiza tanto para deportistas convencionales y adaptados, en una cita propuesta por el COA (Comité Olímpico Argentino) en conjunto con las demás federaciones correspondientes, siendo la antesala de los Juegos Odesur, que se llevarán a cabo en Santa Fe. La sede elegida fue la ciudad de Rosario.

La competencia reúne a más de 3.000 atletas de todo el país que participan en más de 50 disciplinas. La primera edición se desarrollará hasta el 14 de septiembre de 2025.