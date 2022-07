Precio del Bitcoin tiene un ligero rebote y llega a los 23 mil USD: ¿Qué pasará ahora?

El Bitcoin es la principal criptomoneda del mundo, además de ser la primera en aparecer en el mercado y la primera en popularizarse y crecer más allá de los 1000 USD en su momento. Su relevancia en el mercado cripto es innegable, ya que durante años el valor en alza del Bitcoin representaba un incremento general de todo el mercado y su retroceso significaba también el retroceso del mercado.

En la actualidad, los analistas se encuentran a la espera de una eventual recuperación, pero admiten que la actual subida del precio es demasiado débil como para abandonar la cautela. Por otro lado, los más entusiastas han visto este incremento como el posible inicio de la recuperación, aunque este punto de vista es demasiado optimista para este momento, y se encuentra más bien fuera de lugar. La cotización del par BTC/USD actualmente marca una media móvil de 200 semanas que supera los 22.600, marca que el criptoactivo no ha podido romper y que históricamente se ha conocido como un soporte sólido que, de superarse, no volvería a bajar de él. A la fecha de redacción de este artículo, el Bitcoin volvió a retroceder y se ubicó en los 20.900 dólares, demostrando que el mercado aún no está listo para iniciar una recuperación.

El mercado cripto seguirá a la baja

No hay indicios de recuperación, ese es el consenso popular más unánime al que se ha llegado a la fecha, ya que el precio del Bitcoin y de otras criptomonedas importantes no ha podido recuperarse. Ni siquiera de las así llamadas stablecoins que mantenían su ancla con el dólar y que se han separado de él para hundirse en el subsuelo.

El mercado cripto, sin embargo, no se rinde tan fácilmente y todavía hay quienes apuestan por una eventual recuperación. Y claro que, al menos de momento, no hay evidencias de que el mercado cripto pueda recuperarse en lo que resta de este mes, ni siquiera en los meses siguientes, pero el mismo panorama ya se ha visto antes y ya ha sorprendido a los más escépticos en el pasado.

Claro que, la próxima burbuja de las criptomonedas puede que no llegue a inflarse tanto como ocurrió esta vez debido a los grandes escándalos y a las pérdidas de capital de los principales exchanges, cuyas medidas de seguridad fueron insuficientes para evitar pérdidas masivas en robos cibernéticos.

El potencial de la tecnología blockchain sigue ahí

A pesar del negro panorama, la verdad es que la tecnología blockchain sigue siendo sumamente prometedora gracias a la gran variedad de funciones extra que se le pueden atribuir. Es innegable que el sistema blockchain es infranqueable en términos de seguridad. De hecho, el punto débil de las criptomonedas siempre ha sido los exchanges y es la dependencia de estos puentes para la adquisición de criptoactivos lo que impide que el sistema sea 100% seguro.

Todo lo anterior se refiere únicamente a bitcoin y no a otras criptomonedas (Stablecoins) que dejaron a sus inversores un muy mal sabor de boca tras un retroceso masivo que nadie pudo evitar y del cual difícilmente puedan recuperarse.