Nuevo beneficio de Banco Formosa: cómo ahorrar hasta $75.000 al mes y qué hay que gastar

El Banco Formosa presentó recientemente un nuevo beneficio a través de su billetera digital Onda, que ofrece devoluciones directas en las compras realizadas por los usuarios y, además, incentivos específicos para los comercios adheridos. La iniciativa combina dos beneficios acumulables para los consumidores y un reintegro exclusivo para los comercios, buscando fomentar tanto el uso de la app como la participación de los comercios locales.

Al respecto, el Gerente General del Banco Formosa, Daniel Padín expresó en medios locales: “En el Banco Formosa trabajamos para estar cerca de nuestras familias en cada momento del día a día. Con este beneficio de Onda buscamos ofrecer alternativas concretas que alivian el bolsillo e impulsan el consumo local: beneficios que se notan en la economía familiar y en los comercios de la provincia. Somos un aliado que acompaña con soluciones sencillas y accesibles”.

Está previsto el 30% de devolución en todas las compras pagadas con la billetera Onda en comercios que cobren con QR de Onda, con un tope de $50.000 por cuenta y por mes. Además del 15% de devolución cuando se paga con Onda sobre QR de otras billeteras (gracias a la interoperabilidad), con un tope de $25.000 por cuenta y por mes.

Ambos reintegros son acumulables, por lo que un usuario puede recibir hasta $75.000 de devolución por mes si alcanza ambos topes.

Cómo gastar para alcanzar los $75.000

Las devoluciones se calculan como un porcentaje del gasto, por lo que para alcanzar cada tope es necesario llegar a determinados montos de compra. Por ejemplo, para obtener los $50.000 correspondientes al reintegro del 30% es necesario gastar aproximadamente $166.000.

De manera similar, para alcanzar los $25.000 del reintegro del 15% a través de Onda interoperable, también se requiere un gasto cercano a los $166.000 en pagos realizados desde la app sobre QR de otras billeteras durante el mismo mes.

Así, un ejemplo claro: si un usuario gasta $166.000 en compras con Onda en comercios que cobren con QR de Onda, y además $166.000 pagando con Onda sobre otros QR, recibirá los $50.000 + $25.000 = $75.000 de devolución en total. En números redondos, eso implica un gasto mensual combinado de unos $333.000 para alcanzar ambos topes.

Cómo acceder al beneficio

La promoción se activa usando la app Onda Siempre: descargar desde Google Play o App Store, registrarse con los datos personales y comenzar a pagar con el celular. Los reintegros se aplican por cuenta del usuario y están sujetos a los topes detallados.

La combinación de devolución para consumidores y reintegro para comercios convierte a la promoción de Onda en una herramienta doble: por un lado, ofrece un ahorro directo y explicable para las familias; por otro, potencia el consumo en comercios locales. Para quienes planifican sus pagos y concentran compras con la billetera, la promo propone una oportunidad concreta para recuperar parte del gasto mensual y mejorar el presupuesto del hogar.