Bélgica estudia medidas para hacer frente a cierres de aeropuertos provocados por drones

Avistamiento de un dron en el aeropuerto de Bruselas

nov (Reuters) -Bélgica convocó a una reunión de emergencia de los principales ministros del gobierno y jefes de seguridad el jueves, después de que el martes por la noche el avistamiento de drones obligó a cerrar aeropuertos y una base aérea militar, en lo que el ministro de Defensa calificó de ataque coordinado.

En los últimos meses, los drones han causado importantes trastornos en toda Europa, obligando a cerrar temporalmente aeropuertos en varios países. Algunos funcionarios han atribuido los incidentes a la "guerra híbrida" de Rusia. Moscú ha negado cualquier relación con los incidentes.

El aeropuerto de Bruselas, el más transitado de Bélgica, fue cerrado hacia las 20.00 horas (1900 GMT) después de que tres drones sobrevolaron su perímetro, informó el servicio belga de navegación aérea Skeyes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Aproximadamente a la misma hora, se avistaron drones sobre los aeropuertos de Amberes, Lieja y Ostende, lo que obligó a cerrarlos también hasta primeras horas de la mañana del miércoles.

También se vieron drones sobre la base aérea de Florennes, según el Ministerio de Defensa.

El aeropuerto de Bruselas reabrió brevemente al cabo de dos horas, pero volvió a cerrarse tras la reaparición de al menos un dron. La suspensión de los vuelos terminó hacia las 2 de la madrugada.

El ministro de Defensa, Theo Francken, dijo ante una comisión parlamentaria que los incidentes parecían estar coordinados para fomentar la perturbación, con drones de gran tamaño volando en formación.

"Está en línea con las técnicas híbridas vistas en otros países. No se trata de alguien que vuela un dron por casualidad sobre un emplazamiento militar o un aeropuerto (...) Hay una serie de indicios de que esto se organizó de forma muy estructurada".

El aeropuerto de Bruselas informó que se habían cancelado 81 vuelos desde el cierre inicial, además de desviarse 24. Casi la mitad de las cancelaciones se produjeron tras la reapertura del aeropuerto el miércoles por la mañana, porque muchos aviones se encontraban en lugares equivocados. La primera salida del miércoles se produjo hacia las 6.30 de la mañana hora local.

El aeropuerto de Lieja, uno de los principales centros de carga, reabrió a las 3 de la madrugada, casi siete horas después de su cierre, con cinco vuelos cancelados, 37 retrasados y ocho desviados a otros aeropuertos.

Las autoridades de Dinamarca, Noruega y Alemania están investigando los avistamientos de drones que han interrumpido temporalmente el tráfico aéreo en los aeropuertos de Oslo, Copenhague y Múnich desde septiembre, aunque hasta ahora se han hecho públicos pocos detalles sobre lo que ocurrió realmente en esos casos.

Con información de Reuters