Kicillof contrapuso su política sanitaria a la de Milei: “Hacen falta más y mejores hospitales”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este jueves las nuevas instalaciones del Hospital Zonal de Agudos “Dr. Mario V. Larrain” de Berisso y, en ese marco, aseguró que no se paran las obras en la provincia porque los bonaerenses "necesitan más y mejores hospitales”

En la recorrido, Kicillof apuntó contra el Gobierno nacional: "Tiene la vocación de atacar todo lo que es de la provincia y enorgullece, como la salud, la educación y el sistema científico nacional. Llevan adelante un ajuste lleno de crueldad contra todo lo que es público y soberano. El Presidente dice que disfruta todo lo que le permita destruir al Estado desde adentro, pero las y los bonaerenses no vamos a permitir que destruya este hospital que brinda atención y cuidados a los vecinos de Berisso”.

En esa línea, afirmó que en la provincia de Buenos Aires no se paran las obras porque los bonaerenses "necesitan más y mejores hospitales”, y enfatizó que “aún falta mucho por hacer, pero también se es consciente de que el único camino es invirtiendo como se viene haciendo para ampliar, reformar y construir infraestructura que fortalezca el sistema de salud”, agregó el mandatario que, durante el acto, estuvo acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; el intendente local, Fabián Cagliardi; y el director del hospital, Ricardo Baudino.

Una obra muy necesaria para los bonaerenses

La obra forma parte de un proyecto ambicioso que permitió integrar el edificio contiguo, el cual había sido donado por el municipio, para ampliar su capacidad de atención. El complejo cuenta con una sala de internación con nueve habitaciones, consultorios de ginecología, obstetricia y traumatología, y gimnasio de rehabilitación.

El ministro de Salud Kreplak, en ese marco, destacó el trabajo en conjunto entre la Provincia y los distritos como una articulación "clave para fortalecer nuestro sistema de salud", y remarcó que el caso de Berisso es un gran ejemplo: "Esta integración nos permite llegar más rápido, brindar una mejor atención y acercar los cuidados a todos los vecinos y vecinas”.

“Cuando comenzó su gestión, el Gobernador dijo que quería una salud de excelencia, y todos los días trabaja para materializarlo: esta nueva infraestructura es fruto del esfuerzo articulado entre el Gobierno provincial y municipal”, especificó y detalló que desde la cartera se agradeció a las autoridades "por el apoyo constante a nuestra comunidad, por escuchar nuestras propuestas y por trabajar para llevarlas adelante con el objetivo de que nuestro pueblo viva mejor".

Finalmente, Kicillof concluyó: “En las próximas elecciones tenemos un desafío muy grande: para seguir impulsando un Estado presente, que amplíe derechos, necesitamos ponerle un freno a Milei. El mensaje de las urnas tiene que ser masivo, fuerte y claro contra las políticas económicas que fomentan la especulación y perjudican a los bonaerenses”.