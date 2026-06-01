Del aula al campo: jóvenes formoseños se capacitan en telecomunicaciones con tecnología de última generación

Con el objetivo de reducir la brecha digital y fortalecer la formación de futuros profesionales, el Gobierno de Formosa impulsó prácticas profesionalizantes para estudiantes de la Tecnicatura Superior en Telecomunicaciones del Instituto Politécnico Formosa. La experiencia se desarrolló en el Centro de Inclusión Digital “Eva Perón”, donde los jóvenes accedieron a infraestructura tecnológica de primer nivel y escenarios reales de trabajo.

Un total de 22 estudiantes de tercer año de la Tecnicatura Superior en Telecomunicaciones participaron de una experiencia formativa que les permitió complementar los conocimientos adquiridos en las aulas con prácticas concretas en el ámbito tecnológico.

Durante cuatro semanas, los alumnos recorrieron distintas áreas del Centro de Inclusión Digital (CID) “Eva Perón”, conocieron el funcionamiento de un data center y trabajaron junto a equipos técnicos especializados en conectividad y telecomunicaciones.

La iniciativa surge de la articulación entre el Instituto Politécnico Formosa (IPF) “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla” y el CID, con el propósito de acercar a los estudiantes a los desafíos reales que presenta el sector tecnológico.

Experiencias reales que potencian el aprendizaje

Para Ulises Cladis, estudiante de tercer año de la carrera, uno de los aspectos más enriquecedores fue la posibilidad de participar en tareas de campo junto a cuadrillas técnicas. “Lo que más me gustó fue salir con la cuadrilla, estar en el terreno, ver cómo se hacen las instalaciones y cómo se trabaja en la calle”, relató.

Según explicó, la experiencia permitió comprender de manera práctica cómo funciona una red de telecomunicaciones, desde la infraestructura interna hasta la distribución del servicio que actualmente conecta a más de 4.000 familias en 15 barrios de la ciudad de Formosa.

Los estudiantes también pudieron observar procesos completos de instalación, interactuar con equipamiento de última generación y conocer el trabajo que realizan diariamente los profesionales encargados de sostener la conectividad.

El rol estratégico del Centro de Inclusión Digital

El Centro de Inclusión Digital “Eva Perón”, que cuenta con Certificación de Triple Impacto, se consolidó como un espacio clave para la capacitación tecnológica en la provincia. Su infraestructura incluye equipamiento especializado, data center y sistemas de telecomunicaciones que permiten desarrollar experiencias de aprendizaje sobre escenarios reales.

El director del Instituto Politécnico Formosa, Horacio Gorostegui, destacó que este tipo de iniciativas generan un impacto altamente positivo en la formación de los jóvenes y fortalecen las oportunidades de inserción laboral futura.

Además, subrayó que el CID, el Instituto Politécnico y el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación forman parte de un ecosistema articulado que impulsa el desarrollo tecnológico y educativo en Formosa.

Preparar profesionales para el futuro tecnológico

Más allá de la experiencia puntual, las prácticas profesionalizantes buscan responder a una demanda creciente de recursos humanos especializados en áreas vinculadas a la conectividad, la innovación y las telecomunicaciones.

Actualmente, Ulises y sus compañeros trabajan en proyectos tecnológicos propios, entre ellos un sistema de sensores destinado al monitoreo de parámetros de calidad del agua.

La experiencia, coinciden estudiantes y docentes, demuestra cómo la inversión en infraestructura tecnológica y la articulación entre instituciones públicas pueden traducirse en oportunidades concretas para los jóvenes.

“Me gustaría aportar al crecimiento de Formosa. Todo este avance tecnológico necesita profesionales preparados y nosotros queremos formar parte de ese proceso”, expresó el estudiante.