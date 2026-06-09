Ataques rusos en Járkov dejan 4 muertos y más de 20 heridos; Zelenski pide diálogo y alto el fuego

El humo se eleva sobre un edificio dañado durante los ataques nocturnos con misiles y drones rusos, durante el ataque de Rusia contra Ucrania, en la región de Járkov, Ucrania

Cuatro personas ​murieron y más de 20 resultaron heridas después de que Rusia lanzara misiles y drones contra la región ucraniana de Járkov, informaron las autoridades el martes, y ‌Crimea, anexionada por Rusia, dijo que estaba ‌repeliendo ataques con drones.

Los ataques se producen tras los grandes ataques que Rusia y Ucrania se han lanzado mutuamente en las últimas semanas. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió la semana pasada el fin de la guerra y propuso un diálogo directo entre Ucrania y Rusia, con la participación activa de Estados Unidos y Europa.

Los últimos ataques ocurrieron cuando Zelenski regresaba a Kiev tras reunirse en Londres con los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania, quienes ​afirmaron estar dispuestos a apoyar ⁠las negociaciones para un alto el fuego.

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Zelenski también afirmó que había mantenido una conversación "positiva" con ‌los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, elogiando lo que calificó ⁠como su disposición a trabajar en un acuerdo para ⁠poner fin a la guerra en las próximas semanas.

Los últimos ataques contra Ucrania causaron la muerte de dos hombres, uno de 70 años y otro de 56, así como de dos mujeres, ⁠una de 22 años y otra de 70, en la localidad de Chuhuiv, ​al noreste de Járkov, según informó el gobernador regional Oleh Siniehubov ‌en Telegram, donde publicó una foto de un ‌edificio de apartamentos destruido y en llamas.

También señaló que un ataque con drones perpetrado ⁠durante la noche contra la capital regional, Járkov, había provocado que 15 personas, entre ellas tres niños, necesitaran asistencia médica.

En otra publicación de la alcaldesa de Chuhuiv, Galina Minaeva, se indicaba que seis personas habían resultado heridas en la localidad.

En Sebastopol, en la Crimea anexionada por Rusia, sede ​de la flota ‌naval rusa del mar Negro, los sistemas de defensa estaban repeliendo un ataque con drones, informó en Telegram el gobernador local designado por Rusia, Mijaíl Razvozháyev.

Reuters no ha podido verificar de forma independiente estas informaciones.

Durante el último mes, Rusia ha atacado Ucrania con misiles Oreshnik, mientras que Ucrania ha intensificado los ataques contra la ⁠infraestructura energética rusa. Tanto Moscú como Kiev han afirmado que obtener ventajas en el campo de batalla favorece sus esfuerzos diplomáticos.

PASOS CAUTELOSOS PARA REANUDAR LAS CONVERSACIONES DE PAZ

Los esfuerzos de paz liderados por EEUU entre Ucrania y Rusia se han estancado en gran medida, ya que Washington se centra en encontrar una solución a la guerra con Irán.

Representantes estadounidenses y ucranianos siguen debatiendo una posible visita de Witkoff y Kushner a Kiev, posiblemente en las próximas semanas, según una fuente cercana. Sería la ‌primera visita oficial a Ucrania de los dos enviados, que anteriormente han viajado a Moscú para mantener conversaciones con Rusia.

La ministra de Asuntos Exteriores finlandesa, Elina Valtonen, también dijo el lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los países nórdicos apoyaban la propuesta de Zelenski de un alto el fuego inmediato y conversaciones directas con el presidente ruso, Vladimir Putin.

En Londres, Zelenski ‌comunicó al primer ministro británico, Keir Starmer, la necesidad de su país de contar con más misiles para los sistemas de defensa aérea.

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Mijaíl Galuzin, fue citado el martes ‌afirmando que los países ⁠de la OTAN estaban aumentando su presencia en zonas cercanas a Rusia y Bielorrusia.

"Nos mantenemos en un estado constante de preparación para emplear todos los ​medios, incluidos los nucleares, para garantizar la seguridad del Estado de la Unión", dijo al periódico Izvestia, refiriéndose a la alianza política, de seguridad y económica entre Rusia y Bielorrusia.

Con información de Reuters