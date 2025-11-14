EEUU y Corea del Sur revelan detalles sobre inversión en construcción naval en el acuerdo comercial

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, al margen de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, Corea del Sur

ASHINGTON, 14 nov (Reuters) -Estados Unidos y Corea del Sur han dado a conocer este viernes los detalles de un acuerdo comercial que incluye una inversión coreana de 150.000 millones de dólares en el sector de la construcción naval estadounidense y otros 200.000 millones destinados a sectores industriales, dijeron ambos países.

El anuncio conjunto se produjo tras una reunión en octubre entre el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y el estadounidense, Donald Trump, en la que acordaron un pacto que reduciría los aranceles estadounidenses a la importación de productos de Corea del Sur del 25% al 15%.

"Finalmente, las negociaciones comerciales y de seguridad entre Corea del Sur y Estados Unidos, que estaban entre las mayores variables que afectaban a nuestra economía y seguridad, están (...) concluidas", dijo Lee el viernes.

"Una buena competencia requiere excelentes socios y creo que la decisión racional del presidente Trump jugó un papel importante en el logro de un acuerdo significativo".

El anuncio pone fin a más de tres meses de disputas sobre los aranceles de Trump que han apuntado a socios comerciales de todo el mundo.

Corea del Sur estaba particularmente alarmada por la perspectiva de aranceles aplastantes sobre exportaciones clave como semiconductores y automóviles.

Lee, que asumió el cargo hace cinco meses con el mandato de alejar al país de la conmoción provocada por la fallida imposición de la ley marcial por parte de su predecesor, había intentado anotarse una temprana victoria diplomática convirtiendo una amenaza económica en una oportunidad para impulsar el estatus comercial y de seguridad del país.

En virtud del acuerdo, Lee dijo que Corea del Sur formará una nueva asociación con EEUU en materia de construcción naval, inteligencia artificial e industria nuclear, ayudando a su aliado a "reconstruir industrias cruciales del mismo modo que EEUU ayudó a Corea del Sur en el pasado".

Una hoja informativa publicada por la Casa Blanca dice que EEUU dio su aprobación para que Corea del Sur construya submarinos de propulsión nuclear y Washington trabajará estrechamente con Seúl para encontrar "vías para abastecerse de combustible".

La Casa Blanca afirmó que Corea del Sur invertirá 350.000 millones de dólares en EEUU, incluidos 150.000 millones en el sector de la construcción naval.

ESTABILIDAD DE LA DIVISA SURCOREANA

Washington también aceptó la petición de Corea del Sur de que 200.000 millones de dólares en inversiones en efectivo como parte de un paquete de 350.000 millones de dólares se hicieran en plazos no superiores a 20.000 millones de dólares al año, en un esfuerzo por mantener estable el won.

La hoja informativa decía que los dos países tienen "un entendimiento mutuo" de que la inversión de Corea del Sur no debe "dar lugar a inestabilidad en el mercado".

Si aparecieran signos de inestabilidad, Corea del Sur podría solicitar un "ajuste en la cantidad y el calendario de la financiación, y Estados Unidos, de buena fe, dará la debida consideración a dicha solicitud", decía.

Estados Unidos reducirá los aranceles sobre los productos surcoreanos, incluidos los automóviles, del 25% al 15%. Los chips, otro importante producto de exportación fabricado por empresas como Samsung Electronics y SK Hynix, se beneficiarán de condiciones arancelarias no menos favorables que las de Taiwán, según un asesor presidencial.

Con información de Reuters