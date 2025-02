Juez de EEUU permite prohibición de Trump a AP por uso del nombre del Golfo de México

FOTO DE ARCHIVO: Los dos asientos dedicados a Associated Press en el Air Force One están vacíos después de que a la reportera de AP en la Casa Blanca Darlene Superville y al fotógrafo de AP Ben Curtis se les dijo que no se les permitía abordar el Air Force One en la terminal de pasajeros antes de la partida del presidente estadounidense Donald Trump en la Base Conjunta Andrews en Maryland

24 feb (Reuters) -Un juez federal denegó el lunes una solicitud de Associated Press para restablecer el pleno acceso de los periodistas de la agencia de noticias después de que el Gobierno del presidente Donald Trump les prohibiera seguir refiriéndose al Golfo de México en sus cobertura. El juez de distrito de Estados Unidos Trevor McFadden, designado por el mandatario republicano, se negó a conceder de inmediato la solicitud de AP de una medida cautelar que restablezca su acceso a la Oficina Oval y al Air Force One durante una audiencia en el tribunal federal de Washington. McFadden dijo que la restricción en "zonas más privadas" utilizadas por el presidente era diferente de casos anteriores en los que los tribunales han impedido a funcionarios del Gobierno revocar el acceso a periodistas. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE "No puedo decir que AP haya demostrado una probabilidad de éxito en este caso", señaló McFadden. El medio de comunicación demandó a tres asesores de alto rango de Trump el viernes, argumentando que la decisión de bloquear a sus reporteros de esos lugares viola las protecciones de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos contra la restricción gubernamental de la expresión al tratar de dictar el lenguaje que usan al informar. Los abogados del Gobierno de Trump argumentaron en una presentación judicial que AP no tiene derecho constitucional a lo que llamó "acceso especial de los medios al presidente". El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, en una declaración anterior había calificado la demanda de AP como un "descarado truco de relaciones públicas". Durante una comparecencia la semana pasada en la Conferencia de Acción Política Conservadora, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó: "Creemos que estamos en lo cierto en esta posición". Leavitt es una de los tres funcionarios de la Casa Blanca nombrados en la demanda. Los otros dos, la jefa de gabinete Susan Wiles y el subjefe de gabinete Taylor Budowich, no han respondido a las solicitudes de comentarios. Trump firmó un decreto el mes pasado que ordena al Departamento del Interior de Estados Unidos cambiar el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América. AP dijo en enero que seguiría utilizando el nombre tradicional del golfo en sus artículos, al tiempo que reconocía los esfuerzos de Trump por cambiarlo. En respuesta, la Casa Blanca prohibió el acceso a sus periodistas, lo que les impide ver y escuchar a Trump y a otros funcionarios de alto rango de la Casa Blanca cuando toman medidas de interés periodístico o responden en tiempo real a acontecimientos noticiosos. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca dijo en un escrito legal de apoyo a AP que la prohibición "enfriará y distorsionará la cobertura de noticias del presidente en detrimento del público". Reuters emitió una declaración en apoyo de AP. Con información de Reuters