Putin dice que Rusia nunca se ha opuesto a la adhesión de Ucrania a la UE

El presidente ruso, Vladimir Putin, asiste a una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, en Pekín, China

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó el martes que Moscú nunca se ha opuesto a la posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea y que cree que es posible alcanzar un consenso para garantizar la seguridad tanto de Rusia como de Ucrania.

En un discurso pronunciado en China durante una visita, Putin dijo que las afirmaciones de los líderes europeos de que Rusia atacaría algún día más adentro de Europa eran "histeria" e "historias de terror".

En el caso de Ucrania en 2022, Putin dijo que Rusia se vio obligada a reaccionar ante lo que calificó de un intento de Occidente, con la ayuda de la OTAN, de tratar de absorber todo el espacio postsoviético, dadas sus implicaciones para la seguridad de Moscú.

"En cuanto a la adhesión de Ucrania a la UE, nunca nos hemos opuesto a ello", dijo Putin al primer ministro eslovaco, Robert Fico, en unas conversaciones en China. "En cuanto a la OTAN, es otra cuestión."

Putin dijo que había discutido la seguridad de Ucrania en su cumbre del 15 de agosto en Alaska con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Hay opciones para garantizar la seguridad de Ucrania en caso de que termine el conflicto", dijo Putin. "Y me parece que aquí hay una oportunidad para encontrar consenso."

Con información de Reuters