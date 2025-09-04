El líder norcoreano Kim promete pleno apoyo a Rusia y habla de su colaboración con Putin

FOTO DE ARCHIVO. El líder norcoreano, Kim Jong Un, se reúne con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Pekín, China, en esta imagen difundida por la Agencia Central de Noticias Coreana

El líder norcoreano, Kim Jong-un, afirmó que su país "apoyará plenamente" al ejército ruso como un "deber fraternal", y el presidente ruso, Vladimir Putin, calificó de "especiales" los lazos entre ambos países, informó el jueves el medio estatal KCNA.

Kim y Putin mantuvieron una reunión el miércoles al margen de las celebraciones chinas para conmemorar la rendición formal de Japón en la Segunda Guerra Mundial en Pekín.

La pareja flanqueó al presidente chino, Xi Jinping, en un multitudinario desfile militar en la primera reunión de este tipo de los líderes de los tres países desde los primeros días de la Guerra Fría.

El viaje de Kim a Pekín le ofreció la primera oportunidad de reunirse con Putin y Xi juntos, así como de mezclarse con las más de dos docenas de líderes nacionales que asistieron a los actos.

Los analistas consideran su encuentro sin precedentes del miércoles con Xi y Putin como una importante victoria propagandística para el líder del Estado aislado.

Las fotos de los medios de comunicación estatales mostraban a Kim de pie o caminando con Putin y Xi codo con codo con una sonrisa, y la edición del jueves del periódico estatal Rodong Sinmun destacaba predominantemente la visita de Kim.

El paradero de Kim seguía sin estar claro el jueves.

"El camarada Kim Jong-un y el presidente Putin intercambiaron opiniones francas sobre importantes cuestiones internacionales y regionales", dijo KCNA.

Putin "elogió encarecidamente" a los soldados norcoreanos que luchan contra Ucrania y dijo que las relaciones de los dos países son "especiales de confianza, amistad y alianza", añadió KCNA.

Corea del Norte ha enviado soldados, munición de artillería y misiles a Rusia para apoyar a Moscú en su guerra contra Ucrania.

La agencia de inteligencia de Corea del Sur estimó esta semana que unos 2.000 soldados norcoreanos enviados a luchar por Rusia han muerto.

Cree que Corea del Norte planea desplegar otros 6.000 soldados, de los cuales unos 1.000 ya se encuentran en Rusia.

Kim y Putin discutieron en detalle los planes de asociación a largo plazo y reafirmaron su "firme voluntad" de elevar las relaciones bilaterales a un alto nivel, según KCNA.

Con información de Reuters