Frente al abandono de Nación, Formosa refuerza su apoyo a los pueblos originarios con la entrega de alimentos

A contramano del Gobierno nacional, la provincia de Formosa continúa asistiendo a las comunidades originarias con la entrega de módulos alimentarios, en el marco del Programa Alimentario Provincial para Comunidades Aborígenes, que hoy se sostiene con fondos propios.

El dirigente qom Catalino Sosa destacó esta política pública y la presencia del estado provincial. “No debemos olvidar que uno de los primeros recortes tomados por el presidente Javier Milei fue eliminar este plan alimentario, pero desde ese preciso momento, el gobernador Gildo Insfrán decidió solventarlo con recursos propios, para así asegurar que esos alimentos lleguen a la mesa de los hermanos originarios”, indicó en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

Además, subrayó que la decisión provincial adquiere más importancia en “este terrible contexto económico que atraviesa el país y que golpea con dureza” a las familias argentinas. En ese marco, hizo notar que se entregaron más de 21 mil módulos alimentarios, lo que “demuestra el compromiso del Gobernador” con las comunidades originarias.

Es por ello que “siempre sintieron este respaldo provincial y de ahí viene el orgullo de decir y afirmar que Formosa tiene un Gobernador que hace”, valorando “el Estado presente que les garantiza alimentos, salud, educación, agua potable y un sin fin de asistencias”.

“El pueblo indígena abraza a este modelo de provincia, porque ese el Modelo Formoseño siempre abrazó a su pueblo originario. Ese sentimiento que no lo tiene el Estado nacional”, cerró el dirigente Quóm.

Formosa amplía los operativos de salud en comunidades originarias

El Gobierno de Gildo Insfrán activó nuevos operativos de salud pública integral en comunidades originarias. A través del Ministerio de Desarrollo Humano, un equipo de salud realizó atención especializada en el paraje El Aibal Silencio, una zona rural wichi.

La atención tuvo lugar en el establecimiento educativo provincial Nº 373 y estuvo a cargo del Hospital de Los Chiriguanos. El objetivo de la acción fue fortalecer el monitoreo de la salud de los pobladores, brindando prestaciones que incluyeron atenciones médicas, controles de enfermería, entrega de medicamentos y aplicación de vacunas para personas de todas las edades, con prioridad en los grupos más vulnerables.

Además desde la provincia realizan acciones de acceso a agua segura y educación sanitaria y recomendaciones sobre prevención de enfermedades, alimentación saludable y cuidado general de la salud.

Durante el operativo, los profesionales de la salud realizaron mediciones antropométricas de peso y talla, y realizaron una evaluación nutricional completa en niños y adultos. Además, ofrecieron consejos para fomentar hábitos de cuidado.

El director del hospital, Andrés Esquivel, indicó que el equipo se trasladó hasta la comunidad wichí El Aibal Silencio, ubicada a la orilla del Río Bermejo, a 45 kilómetros de la localidad. Allí se brindaron atenciones médicas a niños y adultos, así como controles de enfermería, que incluyeron la toma de presión arterial, glucemia y signos vitales.