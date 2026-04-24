Alerta en Formosa: denuncian abandono de la Ruta Nacional 11 y apuntan a Milei por la falta de obras

El director provincial de Seguridad Vial de Formosa, Fernando Inchausti, expresó una fuerte preocupación por el estado crítico del Puente Blanco y responsabilizó directamente al Gobierno de Javier Milei por la falta de obras públicas. El deterioro en este tramo clave de la Ruta Nacional 11 expone a miles de usuarios a riesgos diarios en materia de seguridad vial.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el titular no ocultó su preocupación y fue contundente: “Esta situación es realmente preocupante para todos”, al advertir que el problema no es aislado, sino que responde a un contexto nacional de abandono en infraestructura vial.

El funcionario apuntó directamente contra la gestión encabezada por Javier Milei, al señalar que las obras proyectadas nunca se concretaron. Entre ellas, la refacción integral del puente, una estructura complementaria y la finalización de la autovía sobre la Ruta Nacional 11.

Recordó que los trabajos iniciados en 2021 fueron paralizados y que, pese a anuncios posteriores de reactivación en 2025, lo ejecutado fue “muy precario”, sin resolver los problemas de fondo. Para el Gobierno provincial, esta falta de acción evidencia una clara responsabilidad de la Nación en el deterioro actual y en el incremento del riesgo vial.

El Puente Blanco soporta un caudal estimado de 33 mil vehículos diarios, lo que lo convierte en uno de los puntos más transitados de la provincia. En ese contexto, la ausencia de obras agrava los peligros. Las estadísticas son contundentes: entre 2010 y 2020 se registraron 326 siniestros viales en la zona, con 13 víctimas fatales. “Es una cifra muy fuerte”, subrayó Inchausti, al insistir en la urgencia de una intervención integral.

El reclamo de Formosa

Otro eje central del reclamo provincial es el uso de los fondos destinados a infraestructura vial. Según explicó el funcionario, Formosa aportó más de 60 mil millones de pesos en los últimos dos años a través de impuestos específicos. Sin embargo, esos recursos no se tradujeron en obras en la provincia. “El Gobierno nacional sigue recaudando, pero no invierte”, cuestionó, reforzando la postura de que existe una deuda concreta con la región.

Ante este escenario, el Gobierno de Formosa decidió avanzar con soluciones propias. Entre ellas, la construcción de la Avenida Ribereña, que permite aliviar la carga de tránsito en la zona del puente.

Para Inchausti, estas acciones reflejan “el compromiso del Estado provincial”, en contraste con una Nación que, según afirmó, “brilla por su ausencia” frente a una problemática que requiere respuestas urgentes.