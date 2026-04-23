Formosa advierte por el deterioro de la Ruta 11 y reclama obras a Nación: alertan por el impacto en la seguridad

Por el estado crítico de las rutas nacionales, desde Formosa volvieron a encender las alarmas y apuntaron por la desinversión en obra pública y vialidad del Gobierno nacional. El deterioro de las rutas implica dificultades en la circulación, y eleva el riesgo de siniestros viales.

Al respecto, el defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, señaló que la red vial presenta un abandono generalizado, sin tareas de mantenimiento ni obras de reparación, lo que impacta de lleno en la seguridad de quienes transitan por estas vías y en la conectividad de la región.

En ese marco, Gialluca destacó que la preocupación no es nueva y que ya existen resoluciones judiciales que obligan al Estado nacional a intervenir. Entre ellas, mencionó una medida en la provincia de Santa Fe que ordena a la Dirección Nacional de Vialidad y al Ministerio de Economía destinar fondos para reparar rutas, en especial la Ruta Nacional N° 11.

Un problema a nivel nacional

Gialluca informó que recientemente Vialidad Nacional notificó que se hará cargo de la iluminación en la zona del Aeropuerto Internacional El Pucú, a través del Distrito 22. Sin embargo, advirtió que se trata de acciones puntuales y que "falta mucho por hacer".

El funcionario fue contundente al remarcar que el problema de fondo es la falta de financiamiento y cuestionó que el Ministerio de Economía "no giró los fondos correspondientes" para el mantenimiento de la infraestructura vial, responsabilidad que, insistió, recae exclusivamente en el Gobierno nacional.

En ese sentido, Gialluca reclamó una intervención urgente del Estado nacional y vinculó la situación con el aumento de accidentes y advirtió que el estado de las trazas impacta en la actividad productiva y logística, que encarece costos y dificulta el transporte en una región donde la conectividad depende en gran medida de estas vías.

Críticas a otras medidas nacionales

El titular de la Defensoría del Pueblo cuestionó diversas medidas del Gobierno nacional que impactan negativamente en los sectores más postergados , y señaló especialmente el proyecto de modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Según el funcionario, esta iniciativa representa un ajuste que busca recortar derechos ya adquiridos.

Asimismo, criticó la nueva modalidad de pago de la garrafa de gas envasado y la calificó de inviable, ya que exige a los usuarios abonar el costo total de forma anticipada para recibir un reintegro posterior. En cuanto a la infraestructura, el organismo insistió en la urgencia de intervenir la Ruta Nacional 11, cuyo avanzado deterioro afecta la seguridad y la economía de toda la región.

Gialluca remarcó que, tras agotar las instancias administrativas sin obtener respuestas, es imperativo que la Nación asuma su responsabilidad y ejecute obras integrales. El estado de esta arteria fundamental del norte argentino se volvió un símbolo de la desinversión, lo que perjudica de manera directa la calidad de vida de los ciudadanos.