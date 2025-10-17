Con fondos provinciales, La Rioja realiza obras estratégicas para fortalecer el sistema hídrico y garantizar el acceso al agua

El Gobierno de La Rioja realizó obras para garantizar el acceso y la distribución del agua en el departamento coronel Felipe Varela. Estas obras forman parte de un plan provincial que busca fortalecer la infraestructura hídrica y asegurar el bienestar de la población.

Desde principios de este año, las intervenciones se centran en mejorar el funcionamiento de las perforaciones y optimizar el servicio tanto en zonas rurales como urbanas, con el objetivo de beneficiar a miles de habitantes que dependen de un suministro estable y de calidad. La Secretaría de Agua realizó el reemplazo completo del equipo de bombeo en la perforación ubicada en la planta potabilizadora de Guandacol. Esta intervención permitió restablecer el servicio de agua potable para toda la localidad.

El personal técnico de la delegación local realizó el trabajo tras una falla que afectaba la distribución del agua. Con esta reparación, se mejorará la potencia y el funcionamiento del sistema de bombeo, para así beneficiar a todos los vecinos y vecinas de la localidad.

Nuevos Tramos

Por su parte, el área de Electromecánica llevó a cabo trabajos en la perforación de San Nicolás de la Ruta Provincial N°25. En el lugar se realizaron tareas de empalme, reemplazo de la bomba sumergible y reparación de las cañerías de impulsión, lo que permitió restablecer con normalidad el suministro de agua en la zona.

En la localidad de Tama, departamento Ángel Vicente Peñaloza, se realizaron trabajos en la perforación Tunacala II Molino. Las tareas incluyeron maniobras de empalme, reemplazo de la bomba sumergible y reparación de la cañería de conducción, lo que permitió normalizar el servicio y mejorar el caudal de distribución para los usuarios.

Compromiso sostenido

Estas acciones se enmarcan en el operativo de mantenimiento permanente que impulsa el Gobierno de La Rioja, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de cada comunidad. La iniciativa cobra especial importancia en el contexto actual de sequía prolongada y alta demanda del recurso hídrico, donde garantizar el acceso al agua es una prioridad para la gestión provincial.

Desde el Ministerio de Agua y Energía instan a la sociedad riojana a colaborar y tomar conciencia sobre la importancia de mantener un uso responsable y solidario del agua, y así priorizar el consumo esencial y el cuidado del recurso en toda la provincia. Estas acciones por parte de la comunidad son fundamentales para conservar y hacer un uso razonable del vital elemento.

El trabajo que se lleva adelante en el interior provincial es clave para garantizar el acceso al agua tanto en zonas urbanas como en parajes rurales, beneficiando a miles de riojanos y riojanas.