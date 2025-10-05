La Rioja avanza con obras hídricas para garantizar el abastecimiento de agua potable en verano

De cara a la estación del verano, el gobierno de La Rioja avanza con un Plan Integral de Obras Hídricas en Villa Unión, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua potable a toda la población durante los meses de mayor consumo.

El secretario de Agua de la provincia, ingeniero Edgardo Karam, brindó detalles con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua potable a toda la población, especialmente de cara a los meses de mayor consumo durante el verano.

En diálogo con Radio La Torre, explicó que estas obras forman parte de una estrategia preventiva clave para afrontar la temporada estival. Tras la difícil experiencia del verano pasado, cuando la localidad sufrió “bastante la cadencia de agua”, según reconoció el propio Karam, el gobierno provincial actuó con rapidez.

A partir del pedido del gobernador Ricardo Quintela, y con el acompañamiento del jefe de Gabinete, Juan Luna, se avanzó en proyectos que habían sido largamente postergados. “No hemos parado desde entonces. Hicimos muchas obras para llegar al próximo verano en condiciones casi óptimas y que cada familia tenga agua en su casa”.

Las tareas realizadas incluyeron perforaciones, mejoras en las obras de toma y la construcción de acueductos de gran caudal, todas ejecutadas con financiamiento exclusivo de la provincia. En este sentido, el secretario de Agua, Edgardo Karam, fue tajante: “Nación no aporta un peso. La obra pública, para Nación, no existe”, remarcó, subrayando que el gobierno provincial asumió por completo la responsabilidad de resolver la crisis hídrica con recursos propios.

El funcionario manifestó que las obras se están realizando con celeridad y se están ejecutando dos perforaciones adicionales, las cuales se espera que estén operativas en los próximos 30 días. Karam también destacó que estas obras “se vienen realizando de forma ininterrumpida y representan un cambio estructural para el sistema. Estamos trabajando para duplicar y triplicar el caudal de agua hacia La Loma, garantizando que este verano Villa Unión cuente con un servicio mucho más continuo y eficiente. El objetivo es que los vecinos tengan la tranquilidad de saber que el agua va a estar disponible”.

Visión federal de la gestión

En relación al contexto político y social que rodea estas obras, Karam reivindicó con firmeza la visión federal del gobernador Ricardo Quintela: “La gente del interior sufre mucho, porque no se trata solo de abrir una canilla. Hay que hacer las obras para que tengan algo parecido a lo que tenemos en la ciudad”.

Finalmente, el ingeniero dejó un mensaje directo frente a la crítica mediática: “Cuando Quintela inaugura un canillita, no está inaugurando solo eso: está mostrando que el agua llegó gracias a una obra que demandó una inversión importante del Estado provincial”.