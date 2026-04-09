El papa León XIV emprende una ambiciosa gira por África para pedir ayuda para el continente

Fieles católicos celebran la misa del Domingo de Pascua en la parroquia de Santa Ana en Yagoua, Camerún

El papa León XIV partirá el lunes hacia cuatro países africanos, en una ambiciosa gira destinada a ‌instar a los líderes mundiales ‌a atender las necesidades del continente, donde vive más de una quinta parte de los católicos del mundo, en su primer gran viaje al extranjero de 2026.

Durante 10 días, del 13 al 23 de abril, León recorrerá casi 18.000 kilómetros para visitar 11 ciudades y localidades de Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, como ​parte de un itinerario ⁠vertiginoso que incluye 18 vuelos.

El papa realiza esta visita con ‌la misión de "ayudar a centrar la atención del ⁠mundo en África", dijo a Reuters el ⁠cardenal Michael Czerny, alto responsable del Vaticano y asesor cercano de León.

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"Al dirigirse a África tan pronto en su pontificado, el papa demuestra ⁠que África importa", dijo Czerny. "León quiere asegurarse de que ​África no sea olvidada por países y personas ‌absortas en sus propias preocupaciones".

EL VIAJE ‌A ÁFRICA, UNA PRIORIDAD PERSONAL PARA LEÓN

León XIV, quien en ⁠las últimas semanas se ha erigido en crítico abierto de la guerra de Irán, solo ha realizado un gran viaje al extranjero desde su elección el pasado mes de mayo, visitando ​Turquía y ‌Líbano en noviembre y diciembre. En marzo visitó Mónaco.

Representantes del Vaticano y líderes de la Iglesia africana afirman que la próxima gira es una prioridad personal para León, el primer papa estadounidense, y una señal del valor que ⁠la Iglesia otorga al continente, el lugar donde el catolicismo está creciendo más rápidamente.

Más del 20% de los católicos del mundo viven en el continente, según estadísticas del Vaticano. Tres de los países que León visitará tienen poblaciones en las que más de la mitad de las personas se identifica como católica.

Guinea Ecuatorial, que no ha recibido ‌la visita de un papa desde 1982, es católica en más de un 70%. Argelia es un país abrumadoramente musulmán, con menos de 10.000 católicos entre su población de unos 48 millones de personas.

Los papas han prestado especial atención a África mediante giras desde finales de la ‌década de 1960. La de León será la vigésimo cuarta de un líder de la Iglesia, que cuenta con 1.400 millones de miembros.

"La Iglesia ‌africana es vibrante ⁠y está llena de vida, con numerosas vocaciones a la vida religiosa y al sacerdocio", dijo el ​reverendo Mark Francis, un sacerdote estadounidense y amigo del papa desde la década de 1970.

Con información de Reuters