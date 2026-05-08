Activistas antiaborto se citan con funcionarios de la Casa Blanca frustrados por agenda de Trump

Manifestantes antiaborto exigen la prohibición de la píldora abortiva en una protesta frente al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

Por Ahmed Aboulenein y ​Jarrett Renshaw

WASHINGTON, 8 mayo (Reuters) - Los activistas antiaborto se reunirán el viernes con funcionarios de la Casa Blanca, en un ‌momento en que crece la ‌frustración dentro del movimiento por el hecho de que el presidente Donald Trump no haya actuado con suficiente firmeza para impulsar prioridades clave, entre ellas nuevas restricciones al acceso al aborto y una aplicación más estricta de las políticas existentes.

La reunión se produce pocos días después de que Marjorie Dannenfelser, la influyente ​presidenta de Susan B. ⁠Anthony Pro-Life America, declarara a The Wall Street Journal que ‌los abortos han aumentado en Estados Unidos desde ⁠que la Corte Suprema anuló la ⁠sentencia Roe vs Wade en 2022, añadiendo que "Trump es el problema".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Estos acontecimientos ponen de relieve las crecientes tensiones entre Trump y sectores del ⁠movimiento antiabortista que se contaban entre sus aliados políticos ​más fuertes durante su primera campaña presidencial.

Los ‌activistas reconocen a Trump el mérito ‌de haber ayudado a anular la sentencia Roe vs Wade ⁠con sus nombramientos en la Suprema, pero algunos grupos creen que el Gobierno no ha llevado a cabo medidas federales agresivas para restringir el acceso al aborto, incluyendo restricciones más estrictas ​sobre la ‌píldora abortiva mifepristona y el combate a la distribución de píldoras en línea.

"El presidente Trump es el presidente más provida y profamilia de la historia de Estados Unidos, y su Administración ha anunciado una serie de medidas ⁠audaces para salvaguardar la vida y defender las libertades fundamentales de los estadounidenses, incluido el fin de la financiación federal del aborto en el extranjero", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Allison Schuster.

Susan B. Anthony Pro-Life America no respondió a una solicitud de comentarios.

Los datos del Instituto Guttmacher, un grupo de investigación, muestran que los abortos ‌han aumentado desde la sentencia de la Suprema de 2022 que anuló su decisión de legalizar el aborto en todo el país, con unos 1.126.000 abortos practicados por médicos en 2025, la más alta desde 2009, impulsada en gran medida por el uso generalizado de ‌las píldoras abortivas, que ahora representan el 65 % de los abortos en los estados donde el procedimiento es legal.

La campaña de presión se ha ‌intensificado en los ⁠últimos meses, a medida que los legisladores republicanos y los grupos antiabortistas presionan a la Administración de ​Alimentos y Medicamentos (FDA) para que revise las normas de seguridad relativas a la mifepristona, que se utiliza en más de la mitad de los abortos en Estados Unidos.

(Editado en español por Carlos Serrano)