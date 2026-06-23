Tiene 11 años y se convirtió en una de las revelaciones de la Feria Internacional del Libro 2026. Foto: Guillermo Rodríguez Adami

Gino León Gabba tiene 11 años y sus novelas ya son un éxito. El joven fue reconocido durante la Feria Internacional del Libro 2026, y es que su pasión por la literatura cautivó a grandes y chicos. "Lo que más me gusta de escribir es que parte de la imaginación, de lo que te inspira, además después, tenerlo como un libro, es muy gratificante", expresó el escritor durante una conversación con Mercedes Miguel, Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

Tiene 11 años y ya tiene publicado un libro

Con tan solo 11 años, Gino se convirtió en una de las estrellas de la última feria internacional del libro. En la misma presentó Antología de cuentos para niños, un libro que reúne nueve relatos con moralejas que invitan a imaginar, divertirse y descubrir el valor de las pequeñas enseñanzas, según comentan en Editorial Autores de Argentina.

"Me encanta escribir cuentos y este libro lo hice yo, con muchas ideas que se me ocurrieron. ¿Alguna vez viste un árbol que habla? ¿O a un chico que se convierte en murciélago? ¿Y si te cruzás con un alien que quiere ser tu amigo?", son sus palabras en la presentación del libro que puede comprarse en papel y digital.

Gino fue el escritor más joven de la última feria internacional del libro.

"En estas páginas vas a conocer a Ricky, que no puede vivir sin su play; a Pun, que inventa juguetes con lo que encuentra; y a Rodo, que defiende la naturaleza como si fuera un superhéroe. Algunos cuentos son graciosos, otros raros y un poco tristes, pero todos tienen algo para decir. Ojalá te diviertas leyéndolos tanto como yo me divertí escribiéndolos", se lee en la página de la editorial.

En la previa a la presentación de su libro, el joven escritor expresó en diálogo con Clarín: "No lo puedo creer, estoy muy contento y reconozco que muy nervioso, pero me dicen que es normal, ¿no? Supongo que el domingo, antes de ir a La Rural, voy a sentirme también ansioso, pero a la vez tranquilo, porque es mi libro, lo hice yo y me inspira seguridad".

"Desde que me acuerdo, escribir es parte de mi vida... No sé, tenía siete, ocho años y ya me mandaba solito y redactaba. A los nueve, ya lo hacía más seguido gracias a Geraldine, la maestra que siempre me motivó a escribir, porque se ve que veía en mí condiciones", contó al mismo medio. Y categórico afirmó: "Hoy escribir para mí es un hobby. Si me preguntás, diría que sueño con ser escritor, pero no por la plata... eso me da igual".

Por último, sus padres comentaron: "Hay veces que son las once de la noche y le tenemos que sacar el libro de las manos, si es que no se quedó dormido, porque al otro día se tiene que levantar a las siete. Es un apasionado".