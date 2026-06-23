Hinchas de Inglaterra silbaron a un jugador de Ghana en el Mundial 2026 denunciado de abuso sexual

Thomas Partey de Ghana con Antoine Semenyo antes del partido

En el partido entre Inglaterra y Ghana, correspondiente a la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026, se dio una situación que va más allá de los futbolístico. Hinchas del conjunto británico, que fueron en masa al encuentro, silbaron a Thomas Partey, fgura del elenco africano que tiene una denuncia por abuso sexual e irá a juicio.

Los primeros toques de balón ‌del centrocampista ‌ghanés Partey fueron recibidos con contundentes abucheos por parte de la afición inglesa. La participación del mediocampista en ⁠el torneo ha quedado bajo la lupa, ya que ⁠el exjugador del Arsenal ​se enfrenta ‌a siete acusaciones ‌de violación y dos ⁠de agresión sexual en Reino Unido, que él ha negado.

El jugador, ​de ‌33 años, que se perdió la victoria 1-0 de Ghana ante Panamá en Toronto ⁠después de que Canadá rechazara su solicitud de visado por tener una denucnia de abuso, fue abucheado cada vez que recibía el balón en el centro del campo. Partey, que ‌actualmente milita en el Villarreal de la Liga española, había declarado el lunes que se sentía "bien" ‌y que estaba "listo para jugar". Fue compañero de Declan ‌Rice ⁠y Bukayo Saka, de la selección inglesa, ​en el Arsenal.

La denuncia contra Thomas Partey

El mediocampista, actualmente en el Villarreal y con un extenso paso por el Arsenal, atraviesa una compleja situación judicial en Inglaterra. En julio de 2025 fue acusado por la Policía Metropolitana de Londres de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual. Posteriormente, en febrero de 2026, la causa sumó dos nuevas acusaciones por presuntos delitos de la misma naturaleza. Hasta el momento, Partey ha rechazado todas las imputaciones y sostiene su inocencia ante la justicia británica.

La legislación migratoria canadiense contempla restricciones para personas involucradas en determinados procesos penales. En la información oficial publicada por las autoridades de inmigración del país se establece que quienes hayan cometido ciertos delitos o enfrenten acusaciones graves podrían ser considerados inadmisibles para ingresar al territorio. Aunque Canadá no explicó públicamente los motivos específicos de la negativa, la coincidencia temporal entre las causas judiciales y la denegación del visado alimentó la controversia.

Canadá le negó el ingreso a Partey por la denuncia

La situación generó repercusión inmediata debido a que el futbolista enfrenta múltiples acusaciones por presuntos delitos sexuales en el Reino Unido. Mientras la FIFA aclaró que no interviene en cuestiones migratorias, el caso reabrió el debate sobre los criterios de admisión que aplican los países anfitriones durante las grandes competencias internacionales.

La información fue revelada por The Athletic y posteriormente confirmada por la FIFA mediante un comunicado oficial. Según explicó el organismo rector del fútbol mundial, Partey no podrá trasladarse desde la concentración de Ghana en Boston hacia Canadá para disputar el encuentro ante Panamá debido a que las autoridades canadienses rechazaron su solicitud de visado.

La FIFA remarcó que las decisiones relacionadas con la emisión de visas corresponden exclusivamente a cada país anfitrión y que no tiene facultades para intervenir en esos procesos. "El gobierno anfitrión es quien determina en última instancia quién recibe autorización para ingresar a su territorio", señalaron desde la entidad. La medida representa un golpe deportivo para Ghana, que pierde a uno de sus futbolistas con mayor experiencia internacional en el inicio de la Copa del Mundo.

La defensa del futbolista y el avance de la causa judicial

La última comparecencia de Thomas Partey ante los tribunales se produjo en abril de 2026. Durante esa audiencia, el futbolista negó haber cometido los hechos que se le atribuyen y rechazó las acusaciones vinculadas a presuntas agresiones ocurridas en Londres durante 2020.

Además, también se declaró inocente de las denuncias presentadas durante el año anterior. El juez Tony Baumgartner resolvió que todas las acusaciones sean analizadas dentro de un único proceso judicial que se desarrolla en el Tribunal Penal de Southwark, uno de los más importantes de Londres. Debido a la complejidad del expediente y a la cantidad de testimonios y pruebas involucradas, el juicio podría extenderse y recién comenzar formalmente en enero de 2027.