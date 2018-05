Hablan las encuestas: qué efecto tendrá el veto en medio del hundimiento de Macri

Las encuestas muestran una caída sostenida del presidente, Mauricio Macri, desde diciembre luego de la reforma previsional aprobada en medio de una masiva protesta social reprimida por la policía. La crisis cambiaria terminó con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que fue rechazado por miles de argentinos en el Obelisco. ¿Cómo impactará el veto de Macri al proyecto que intentaba morigerar el impacto de las tarifas?

Hugo Haime:

No creo que el veto vaya a empeorar la imagen de Macri, porque el impacto ya está: hubo una caída previa por la preocupación en la inflación que creció con las tarifas. Hay incertidumbre económica por la crisis cambiaria y la vuelta al Fondo Monetario Internacional. En este contexto, el veto es una anécdota. El clima hoy es hostil hacia el Gobierno: aquellos que no lo votaron refuerzan su rechazo y aquellos que lo eligieron sienten decepción.

El Gobierno muestra una caída sostenida desde diciembre. Cambiemos ganó las elecciones y lo primero que hizo fue impulsar una reforma jubilatoria que fue recibida por la población como una metida de mano en el bolsillo de los jubilados. Este es un Gobierno de expectativa: se esperó que baje la inflación y eso no pasó.

Ricardo Rouvier

Creo que el veto no constituye una sorpresa y viene como punto final de una situación conflictiva en la sociedad que ya tiene su tiempo: el tarifazo. Es decir que no tiene el efecto de la sorpresa y no debería agregar demasiado a la negatividad que ya viene de antes. La sorpresa hubiera estado si no vetaba la norma.

Veo mal la imagen del Presidente, es el peor momento desde que asumió, aunque aún no está a la altura del presidente de Brasil, Michel Temer, que tiene solo 8 puntos de imagen positiva. Es decir que Macri aún puede recuperar, pero no va a ser fácil. Su imagen viene cayendo desde diciembre con la reforma previsional que terminó con el espaldarazo de las elecciones de octubre. Todo el verano y hasta la fecha se acumuló la caída y se aceleró el desplome con la crisis financiera. En los últimos días se estancó: ahora restará esperar algunas horas para analizar si el veto aumenta la caída o no genera variación.

Pablo Romá, consultora Circuitos

En el 2016 había un nivel de rechazo importante al tarifazo y creemos que hoy se mantiene. El veto muestra que el gobierno está tratando de dar una muestra de autoridad al mercado y al FMI. La decisión refleja que no hay ninguna posibilidad de dialogar con los sectores populares y esto se va a agravar con conflictos en los próximos meses. El veto es comunicado cuando el 57,1 por ciento de los argentinos opina que la Argentina atraviesa una situación económica negativa.

Andrés Gilio, Opina Argentina

Hace dos meses medimos tarifas y encontramos que el 47 por ciento de los encuestados cree que están equivocados en tomar la decisión de incrementar el precio de esta forma. En los últimos meses, vemos un fenómeno que se viene manifestando desde la Refoma Previsional y es que la imagen del presidente sufre una caída sostenida. El apoyo a Macri es del 40 por ciento, mientras que la imagen negativa es del 55 por ciento.