El gobernador de Jujuy Gerardo Morales dio órdenes directas a distintos punteros del radicalismo provincial para que retiren dólares de una sede bancaria y los depositen en el local del partido político usurpado ilegítimamente este martes a fin de armar una nueva campaña contra la detenida Milagro Sala.

Según reveló una alta fuente del ejecutivo provincial arrepentida a El Destape, este jueves planean "encontrar" dólares dentro de un pozo ubicado en la sede de la Tupac Amaru, que habitualmente se utiliza para realizar ceremonias indígenas.

SUSCRIBITE PARA QUE EL DESTAPE CREZCA

"Están preparando todo, van a poner guita en un pozo donde se hace una ceremonia para responsabilizar a Sala", sostuvieron en diálogo con este medio desde el propio local usurpado por el gobierno provincial este martes, cuando la Policía irrumpió a la fuerza y le impidió el ingreso a todos los abogados y letrados patrocinantes de la dirigente social.

En este sentido, también indicaron que durante la jornada del miércoles "distintos punteros políticos radicales afines a Morales retiraron dinero del Banco Columbia" ubicado en el centro y cambiaron efectivo a dólares, moneda en la que se encontraría el falso "botín" que intentarán endilgarle mañana a la líder social.

Cabe destacar que el martes por la noche efectivos del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP) allanaron por más de 4 horas la sede de la Tupac Amaru en San Salvador de Jujuy sin ningún tipo de orden judicial y sin dar explicaciones. Desde ese momento, el centro se encuentra sitiado de policías y no dejan ingresar a nadie al lugar, violando así todo proceso y garantía constitucional de cualquier acusado.

Los abogados de la organización se acercaron a la Justicia y el juez Pablo Llermanos no los recibió ni les explicó en qué marco se da el allanamiento.

“No hay una intervención formal, sino de hecho que implica el ingreso de autoridades del poder judicial, que no dieron ningún tipo de explicación, con la finalidad de hacer un allanamiento. Todavía no sabemos en el marco de qué causa es y ni que quieren encontrar. No nos dejaron ingresar ni nos dejaron participar, como correspondería”, denunció Paula Álvarez Carrera en comunicación con El Destape.